In Francia, a Parigi, è da poco iniziato uno degli avvenimenti più attesi e famosi nel mondo della Moda: la Paris Fashion Week, nella quale saranno presentate varie collezioni, riguardanti l'Autunno-Inverno 2019/2020 di numerose Maison di fama internazionale. La settimana della moda [VIDEO]parigina è iniziata lunedì 25 febbraio e terminerà il 5 marzo. Una delle firme più attese è ovviamente Chanel, soprattutto dopo l'improvvisa e recente scomparsa dello stilista Karl Lagerfeld, ma il "sipario" è stato aperto da Rokh, seguito il giorno dopo da Dior e Saint Laurent, che hanno esibito ed ostentato nel migliore dei modi i loro pregiati capi. Innumerevoli sono le firme che nelle prossime ore presenzieranno all'evento, come: Louis Vuitton, Balenciaga, Valentino, Hermés, Balmain, Lanvin, Givenchy, Miu Miu, Stella Mc Cartney, Céline e tante altre.

Le sfilate della Paris Fashion Week: Dior

La Maison di Dior ha sfilato nella seconda giornata della Paris Fashion Week per l'Autunno-Inverno 2019/2020. E' di Maria Grazia Chiuri la nuova linea dedicata alle Teddy Girl degli anni cinquanta. Delle tante chicche della sfilata, ci sono sicuramente gli eleganti cappelli che coprono il viso, gli abiti in pelle nera, le particolari gonne arricciate, il magnifico tulle, oppure stravaganti fiori in 3D ricamati su grandi gonne e body sensuali sotto vistosi vestiti da sera. Alcune T-shirt, inoltre, erano dedicate alle opere della nota poetessa e femminista americana Robi Morgan, la quale ha onorato spesso il valore della "sorellanza". Nella maglie, infatti, comparivano le scritte: "Sisterhood Powerful" e “Sisterhood is Global!”, che in italiano significano rispettivamente, "La sorellanza è potente" e "La sorellanza è Globale!".

La sfilata di Saint Laurent

Saint Laurent, insieme ad Anthony Vaccarello per presentare la sua nuova collezione [VIDEO] Autunno-Inverno 2019/2020 alla Paris Fashion Week, ha deciso di ispirarsi ad una donna forte, sfrontata, ma soprattutto provocante e spericolata; mentre per l'uomo la famosa Maison ha voluto dare sfogo alla sensualità, sfoggiando blazer indossati senza intimo ed eleganti ma contemporanei completi sartoriali. Non potevano mancare i bellissimi e particolari abiti "fluo" che si illuminano al buio, i mono-spalla con piume o pelliccia, i mini abiti da portare con calze sexy e velate, i grandissimi fiocchi ornamentali, le scarpe con i tacchi altissimi oppure i grandi comodi cappotti e tante altre cose parecchio interessanti.