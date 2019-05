Non tutte le famiglie, quando un proprio caro passa a miglior vita, scelgono di fare un funerale canonico e classico nello stile: molti vogliono che questa cerimonia sia comunque una festa, o un'occasione diversa in cui poter ascoltare musica e cercare, quantomeno, di rallegrarsi e provare a sorridere. E a vedere le canzoni più richieste ai funerali, in questa speciale classifica di Co-op Funeral Care, vediamo quali sono le preferenze.

La classifica

Co-op Funeral Care, azienda che organizza funerali nel Regno Unito, ha reso nota una particolare classifica dei brani più richiesti ai funerali: i Led Zeppelin e i Queen sono tra i gruppi più richiesti per quanto riguarda le canzoni rock.

Musica ad un funerale: rosa poggiata su pianoforte

In modo particolare Stairway to heaven degli Zeppelin sembra rimanere la scelta più popolare, superando le richieste registrate l'ultima volta nel 2016.

E per quanto riguarda i Queen invece, brani come Another One Bites the Dust e Bohemian Rhapsody hanno avuto un calo di richieste a vantaggio di altri due brani della band di Freddie Mercury, Who Wants to Live Forever e The Show Must Go On, quest'ultime vere e proprie new entry nella classifica. Uscendo dal genere rock, rimane il più richiesto il celebre classico di Frank Sinatra, My Way.

Scelte musicali

"Viviamo tutti quanti vite così uniche e i funerali dovrebbero riflettere del tutto questo aspetto" ha detto il direttore della Co-Op, David Collingwood. "Ogni aspetto di un funerale è una decisione molto personale, motivo per il quale la scelta musicale riveste un ruolo così importante e di grande impatto".

La classifica pubblicata dall'azienda ha anche rivelato che oltre la metà degli adulti crede che la musica possa regalare una sensazione di nostalgia durante le cerimonie, un terzo ritiene che questa renda le persone tristi e un terzo invece pensa che la musica possa renderle felici.

Tra questi il 14% sostiene che la musica durante i funerali faccia ridere le persone, e il 27% degli intervistati ha detto che vorrebbe vedere la gente ridere al proprio funerale. Secondo Co-Op ci sarebbe una tendenza a rendere il momento del funerale come una manifestazione più gioiosa.

"Stiamo sempre incoraggiando le persone ad essere più aperte per quanto riguarda il funerale voluto" ha detto Collingwood, aggiungendo che il fatto di sapere che tipo di canzone vuole una persona può offrire un po' di conforto ai familiari.

Questa la classifica: