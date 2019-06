Tanto talento e soprattutto verve, Viola Thian è una giovane artista nata a Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. La ragazza ha scoperto la musica un po’ per caso e grazie a questa passione ha conosciuto il suo produttore Michele Giardina, ex collaboratore di Biagio Antonacci ai suoi esordi, e Road Manager e Personale Manager di Marina Rei, Niccolò Fabi, Simone Cristicchi, Ivano Fossati, Piero Pelù, Tiromancino e Federico Zampaglione, per il quale ha ricoperto il ruolo di discografico per la sua etichetta Deriva.

Nel 2017 Viola è stata ospite di alcune date del tour di Luca Barbarossa, tenutosi a Senigallia, Civitanova e Pineto, duettando con lui sul palco. A marzo dello stesso anno viene pubblicato il suo primo singolo “Ti amerò per sempre”, uscito con l’etichetta Rossoarancia ed agosto ha preso parte al concorso di Radio Deejay, gareggiando con la canzone inedita intitolata “The Flight”, sul palcoscenico di Riccione con tanti artisti come Michele Bravi, Francesca Michielin e Mario Venuti.

Viola Thian, artista emergente, in uscita con l'album "Sottozero"

A novembre è giunta alla fase finale di Area Sanremo con il brano “Tutti i sogni del mondo”. Il 25 maggio dello scorso anno è uscito il brano “La paura di affogare”, scritto in collaborazione con Emilio Munda, autore, produttore e compositore di Nina Zilli, Nomadi, Michele Bravi, Francesco Renga, Umberto Tozzi e i Gemelli Diversi. Inoltre, Viola è stata protagonista di “Incontro con”, uno show teatrale nel quale ha ospitato i più grandi cantautori della musica italiana.

Tale spettacolo ha preso ispirazione da “Studio 1”, nota trasmissione della Rai degli anni ’60. L’ 8 marzo 2019 è stato un giorno importante per Viola in quanto è uscito il suo primo disco intitolato “Sottozero”, anticipato dal singolo “Bono Vox” in collaborazione con Zic, ex allievo di Amici di Maria De Filippi. Per saperne qualcosa di più su questo progetto e sulla passione per la musica, la redazione di Blasting News ha intervistato l’artista ed ecco quello che ha raccontato.

L’intervista con l'artista

Ciao Viola, iniziamo dal tuo album d’esordio “Sottozero”, uscito il 10 maggio. Come mai hai scelto questo titolo?

Ho scelto questo titolo perché mi sembrava adatto a ciò che sto vivendo da artista. L’album “Sottozero” che prende il nome da un omonimo singolo uscito l’8 marzo, tratta della difficile ed attuale condizione che vivono gli artisti nel mondo della musica. Essendo una realtà esistente, ho voluto raccontarla all’interno di questo disco.

Quali cambiamenti ci sono stati all’interno della tua piccola carriera artistica che magari ti hanno resa più responsabile?

Direi che non ho avuto cambiamenti radicali dal punto di vista musicale. Il lavoro che facevo prima è anche quello che faccio tuttora, quindi suonare, scrivere brani e cantare live. Ora posso dire che sono molto più impegnata rispetto a prima e per fortuna perché è frutto di lavoro. Poi, ora c’è la promozione del disco sui social che devo aggiornare con vari video e foto che pubblico tutti i giorni.

All’interno di questo progetto c’è anche un’interessante collaborazione artistica con Lorenzio Ciolini, in arte Zic, ex allievo di Amici di Maria De Filippi. Come ti sei trovata a lavorare con lui?

E’ stato molto piacevole perché ho imparato tante cose, tra cui lavorare in studio per esercitare la mia vocalità con tanti modi diversi. Poi, Lorenzo è molto bravo e ha scritto il brano Bono Vox, di cui sono molto soddisfatta perché ha reso tutto quanto un po’ più rock!

Sappiamo che stai lavorando con Emilio Munda che è autore, compositore e produttore anche di numerosi artisti molto conosciuti nel panorama italiano. Raccontaci un po’.

Sì, sto lavorando con Emilio che è anche coautore di quasi tutti i brani del mio disco. Lui è un professionista dal quale ho imparato davvero tanto e sono molto soddisfatta del percorso che sto facendo.

Ci potresti svelare qualche anticipazione riguardo le date dei tuoi prossimi live, tour o qualche evento particolare?

Sì anzi e ho anche una notizia davvero super! L’8 giugno aprirò il concerto di Anastacia allo stadio di Civitanova Marche. Io ancora adesso non ci credo, ma sono davvero felicissima. Ovviamente, suoneremo live per provare i brani del disco e siamo sempre in tour.

Quali sono le tue aspettative?

Sicuramente cerco di puntare sempre in alto perché altrimenti non si migliora mai!

Dove possiamo seguirti?

Potete seguirmi su Facebook con il nome di Viola –Thian, sul mio profilo Instagram Viola Thian Music e ovviamente su Spotify, dove è disponibile il mio album che verrà presto inserito anche nelle altre piattaforme digitali. Inoltre, a breve sarà disponibile anche in versione fisica. Infine potete ascoltarmi anche sul mio canale ufficiale di Youtube dove pubblico i miei videoclip.