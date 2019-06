Iniziano a Sorso, nella provincia di Sassari, i festeggiamenti religiosi in onore di Sant'Antonio di Padova. A partire da oggi, sabato 1 giugno, si terrà nella chiesa della Beata Vergine d'Itria la tradizionale tredicina in onore del Santo francescano. Ieri, 31 maggio, si è concluso nel santuario della Beata Vergine “Noli Me Tollere” il Mese Mariano con la proclamazione del nuovo obriere, Patrizio Biosa.

Il programma religioso

Sabato 1° giugno, alle ore 19:00, il comitato accompagnerà le bandiere dei vice obrieri nella chiesa della Madonna d'Itria, già conosciuta come Sant'Antonio o Cunventu.

Mercoledì 12, alle 19:00, i Vespri solenni con accompagnamento delle bandiere degli obrieri.

Giovedì 13, Festa del Santo, alle 08:00 la prima S. Messa con benedizione e distribuzione del pane. Alle 10:00 l'Ardia, mentre alle 10:30 la Santa Messa con benedizione dei “Piccoli Antoniani”. Di sera, alle 19:00, Santa Messa. A seguire la processione accompagnata dagli abiti tradizionali e dalla Banda Musicale “Giuseppe Verdi” diretta dal maestro Giuseppe Carboni che attraverserà Piazza Marginesu, via Romangia, via Europa, via Cottoni, Piazza Sant'Agostino, Piazza Bonfigli, via Umberto, via Capocorso, via Marte, Piazza Garibaldi e rientro in chiesa.

Sorso, comitato Sant'Antonio di Padova - Foto archivio comitato

A conclusione del rito religioso, il parroco don Luca Collu, provvederà alla lettura del comitato 2019/2020 dopo lo scambio delle bandiere con i nuovi obrieri e vice obrieri.

Festeggiamenti in Piazza Garibaldi

Venerdì 14, giornata di festeggiamenti civili nella piazza Garibaldi. Ad esibirsi sarà il gruppo “Sossu racconta” dalle 22:00 alle 01:00. La realizzazione della serata è stata possibile grazie alla collaborazione degli esercizi commerciali di Sorso che hanno contribuito economicamente insieme alla popolazione. Per tutta la durata della tredicina, la facciata sarà coperta dalle luminarie predisposte per l'occasione.

Il comitato 2018/2019

Nell'anno 2018/2019 il comitato uomini è stato coordinato da Pasqualino Zucca (Obriere), Leonardo Farris (Vice Obriere) e Antonello Zucca (Segretario). Il comitato donne, invece, da Valentina Masala (Obriere), Gavina Pinna (Vice Obriere) e Francesca Basoli (Cassiera).

Del comitato uomini fanno parte Casu Giovanni, Contini Salvatore, Farris Leonardo, Zucca Antonello e Zucca Pasqualino. Del comitato donne Basoli Francesca, Devilla Antonella, Falloni Alessandra, Manca Giovanna, Masala Valentina, Mura Sabrina, Pinna Gavina, Pinna Patrizia, Razzu Rachele, Salis Antonella, Serra Giuseppina, Testoni Francesca, Zingo Costanza e Zingo Iole.

La conclusione del Mese Mariano

Il termine del Mese Mariano, a Sorso, segna l'inizio della tredicina per Sant'Antonio di Padova. Per tutto il mese di maggio migliaia di sorsensi e abitanti dei centri vicini hanno reso omaggio alla Madonna apparsa in paese sotto il titolo di “Noli Me Tollere”. L'obriere del comitato uscente, Gavino Senes, ha ceduto la bandiera a Patrizio Biosa che avrà il compito di organizzare il programma dei festeggiamenti per l'anno 2020.