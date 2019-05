Era il lontano 1997 quando in Inghilterra uscì Harry Potter e la pietra filosofale dando il via all’incredibile saga che rese famoso in tutto il mondo il maghetto occhialuto dagli occhi verdi e con la cicatrice a forma di saetta. E ora, a dodici anni dall’uscita dell’ultimo capitolo di ‘Harry Potter [VIDEO] e i doni della morte’, la scuola di magia e stregoneria di Hogwarts e il magico mondo dei maghi e delle streghe sono pronti a tornare. La scrittrice J. K. Rowling fa volare con la fantasia i suoi fan nel mondo del maghetto con quattro nuovi Libri pronti all'uscita.

La notizia e l’uscita dei libri

La notizia è stata annunciata con un comunicato su Pottermore: quattro nuovi brevi libri saranno editi dalla casa editrice Pottermore Publishing e saranno pubblicati in versione e-book. I primi due saranno già disponibili a partire dal 27 giugno 2019, il prossimo anno seguiranno i restanti due, tutti illustrati dall’artista londinese Rohan Daniel Eason.

I primi due libri che usciranno si intitolano A Journey Through Charms and Defense Against the Dark Arts e A Journey Through Potions and Herbology, mentre i restanti saranno A Journey Through Divination and Astronomy e A Journey Through Care of Magical Creatures.

Si torna alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts.

A scuola di magia

L’angolazione con cui vengono affrontati è nuova e particolare perché non si parlerà di Harry Potter, bensì delle lezioni stesse che nella saga hanno fatto da contorno e hanno fatto sognare l’appassionato lettore. Ebbene sì, il lettore potrà finalmente andare a scuola ad Hogwarts come ha sempre sperato, perché la scrittrice britannica si concentrerà niente di meno che sulle specifiche lezioni tenute dai professori che nei 7 libri della saga abbiamo imparato ad amare (e odiare).

Divinazione con la singolare Cooman, Astronomia, Erbologia, Cura delle Creature Magiche con il simpatico e imbranato Hagrid, Pozioni con l’enigmatico e crudele Piton e…l’intrigante Difesa contro le Arti Oscure!

Non sarà una prosecuzione delle avventure di Harry ma un vero e proprio approfondimento degli aspetti accademici della saga: troveranno spazio il folklore, le tradizioni dei maghi, l’elemento fondamentalmente magico della saga. Il viaggio all’interno del mondo di Harry Potter diventerà completo, i fan impareranno dai libri tanto cari a Hermione, studieranno gli incantesimi che li hanno fatti volare con la fantasia, entreranno ancora una volta in quella scuola che non hanno mai smesso di sognare.

Il maghetto più famoso di tutti i tempi, che ha sconfitto Colui-Che-Non-Deve-Essere-Nominato e compagno di avventure, torna almeno in parte in questi nuovi quattro libri, anche se non menzionato, ma quella che torna veramente è la splendida Hogwarts: tutti pronti dal 27 giugno per questo viaggio, la lettera per Hogwarts è in arrivo!