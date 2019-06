Sono parole destinate a far scatenare i fan quelle pronunciate recentemente in un'intervista da Brian May: il chitarrista dei Queen infatti, in vista del prossimo tour, ha speso enormi parole di elogio verso l'attuale cantante della band inglese, Adam Lambert, arrivando a fare quel paragone che sicuramente molti fan non vogliono che sia fatto, quello col leggendario frontman della band Freddie Mercury.

Adam Lambert e Freddie Mercury

Il posto che era di Freddie Mercury può essere rimpiazzato da un altro cantante come Adam Lambert?

Pubblicità

Pubblicità

Questa domanda spacca i fan dei Queen: se negli anni sia Brian May che Roger Taylor hanno affermato che uno come Mercury non si può sostituire, le recenti dichiarazioni del chitarrista possono lasciare qualche dubbio.

May infatti, intervistato da Guitar World, ha voluto parlare di Adam Lambert, tessendo le sue lodi: "Può fare tutto quello che faceva Mercury, anche di più. Non importa ciò che gli chiedi di fare: lui è in grado". E poi ha aggiunto: "È un esibizionista nato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Concerti E Music Festival

Non è Freddie, e non ha neanche la pretesa di esserlo, ma possiede i suoi stessi mezzi, sa il modo in cui affrontare il pubblico, lo provoca e sa farlo divertire in modo veramente naturale, senza pensarci".

Secondo May Lambert possiede le qualità del frontman: "Adam vive e respira queste cose. Ha molto stile, ma non dovete fraintendermi: questo non vuol dire che sia soltanto forma e non sostanza. È una rockstar e un frontman nato: abbiamo un rapporto davvero intenso con lui. Lo trattiamo nello stesso modo in cui abbiamo sempre trattato Freddie".

Pubblicità

Il tour

Nella stessa intervista Brian May ha parlato di un altro grande cantante, Paul Rodgers, voce dei Bad Company, che ha seguito in tour i Queen tra il 2004 e il 2009. "Sono entrambi fantastici, ovviamente", ha detto il chitarrista, parlando di Rodgers e Lambert. "Ci siamo divertiti molto con Paul, ha un suo stile, che abbiamo integrato nella band. Ma quello che è successo è stato un punto d'incontro... noi volevamo approfondire la sua musica e io stesso ne sono rimasto influenzato".

I Queen + Adam Lambert si apprestano a partire in tour dal Canada: il primo concerto avrà luogo il prossimo 10 luglio a Vancouver e toccherà gli Stati Uniti per tutta l'estate fino al 23 agosto. A inizio 2020 i Queen toccheranno anche altri continenti: nella seconda metà di gennaio suoneranno in Corea e Giappone, e poi saranno in concerto in Nuova Zelanda per tre date a inizio febbraio, e subito dopo in Australia per altri sette concerti. Per il momento non possiamo sapere se i Queen torneranno in Europa, per quel tour finale che potrebbe mettere la parole fine alla lunga attività della band britannica.