"La vérité" di Kore-eda Hirokazu è la pellicola che aprirà la settantaseiesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Come Sussidiario.net ha anticipato, il nuovo lungometraggio del produttore giapponese parteciperà alla rassegna: si parla del primo film girato fuori dal Giappone e vanta un cast mozzafiato. Gli attori protagonisti sono infatti Juliette Binoche, Catherine Denuve ed Ethan Hawke: il tema della pellicola è il difficile rapporto tra una madre, diva del cinema e una figlia che vive nella sua ombra.

Pubblicità

Pubblicità

Le parole del regista Kazoku e del direttore artistico Barbera

Hirokazu Kore'eda, produttore candidato agli Oscar come miglior film straniero, si è detto molto soddisfatto del suo lavoro: "Apprendo con grande felicità che la mia nuova pellicola La véritè di Kore-eda Hirokazu è stata scelta come apertura della rassegna della Mostra del Cinema di Venezia. È davvero un onore". Rimane da comprendere se la pellicola parteciperà anche alla rassegna principale e se quindi gareggerà per il Leone d'Oro.

Pubblicità

Il direttore artistico Alberto Barbera ha detto la sua sul film dichiarando: "Per la prima pellicola prodotta fuori dalla sua nazione, Kore'eda ha avuto l'onore di poter collaborare con due grandi dive del cinema francese. L'unione tra l'universo personale del regista giapponese più influente del momento e due attrici tanto amate come Juliette Binoche e Catherine Deneuve, ha dato alla luce ad una poetica riflessione sul legame madre e figlia e la complessa professione dell'attrice".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cinema

Insomma una grande opportunità per Kore'eda, che dirige una delle pellicole più discusse in vista degli Oscar: teniamo presente che il Festival del Cinema di Venezia negli ultimi anni ha avuto il prestigio e la maestria di accogliere alcuni dei film che hanno ricevuto l'agognato riconoscimento e le premiazioni colleterali, tra cui "The favorite", "La la land", "La Forma dell'Acqua" e altri ancora. Il 25 luglio si saprà la lista completa delle pellicole scelte per Venezia 76, l'attesa continua a crescere e le aspettative sono davvero grandi.

Breve trama di 'La vérité'

La pellicola ha come protagonista Fabienne, una diva del cinema francese attorniata da uomini che la amano e che la venerano. Quando rende pubblica la sua biografia, la figlia Lumir far ritorno a Parigi da New York con il marito e la figlia. L'incontro tra madre e figlia si tramuterà rapidamente in raffronto: le verità si scoprono, i conti saranno sistemati e gli amori e rancori confessati.

Pubblicità

La verité di Kore-eda Hirokazu verrà proiettato il 28 agosto all'interno della Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia.