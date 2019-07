Taormina, perla della Siclia, è al centro della scena come protagonista della 65a edizione del Film Fest che si tiene dal 30 giugno al 6 luglio al Teatro Antico.

Tra le tante star intervenute come ospiti, ieri c'è stata Nicole Kidman, attrice australiana, che ha sfilato sul red carpet. Bellezza indiscussa della serata, in abito bianco lungo, col suo fascino ha stregato tutti, è stata premiata col Taormina Arte Award da parte di Pierfrancesco Favino.

Nicole molto emozionata durante la premiazione ha ringraziato il pubblico che la continua a sostenere, da quando ha cominciato a lavorare nel mondo del Cinema.

Le dichiarazioni dell'attrice durante l'intervista

L'attrice ama follemente l'Italia, è stata la prima volta a Roma all'età di 17 anni e allora sperava di sposare un italiano, ha peraltro girato un film per Raitre nel 1987 con Massimo Ciavarro "Un'australiana a Roma".

Nell'intervista, Nicole ha dichiarato che visita spesso l'Italia, è stata più volte alla Mostra del cinema di Venezia ed ha ammirato al Festival di Cannes il film di Sorrentino "La Grande Bellezza".

Il tempo è prezioso e donarlo a lei come attrice è un bellissimo regalo, questa la sua affermazione alla fine della masterclass. Durante la quale l'attrice ha anche affermato: "Da ragazza andavo a vedere Kubrick e Fellini. A volte non capivo molto dei loro film, ero troppo giovane".

Nicole Kidman da attrice a regista e produttrice di film

In questo periodo la Kidman sta lavorando (come attrice, ma anche come produttrice esecutiva) alla seconda stagione della serie televisiva su Sky Atlantic "Little Big Lies" dove impersona una donna maltrattata dal marito, morto in circostanze misteriose.

Si tratta di una Dark Comedy piena di imprevisti, segreti, amori e bugie. La bella Nicole negli scorsi anni ha infatti anche deciso di diventare produttrice, ad esempio appunto con la serie televisiva dove interpreta Celeste Wright.

Intanto il 12 settembre negli Usa e in Italia il 10 ottobre uscirà il film 'Il cardellino' tratto dal romanzo di Donna Tartt. Nicole è la protagonista insieme a Ansel Elgort: attirare l'attenzione del pubblico con un film che dura almeno due ore è veramente una sfida, ma sicuramente per Nicole Kidman nulla è impossibile.

La speranza di molti è che il film venga presentato in anteprima, tra agosto e settembre 2019 al prossimo Festival del cinema di Venezia e che da lì prosegua in una scia di popolarità e di applausi.

Il romanzo da cui attinge il film è già bestseller, il titolo, Il Cardellino, si rifa a un dipinto di Carel Fabritius, del 1654, da cui l'autrice ha tratto ispirazione: la trama è struggente e melanconica, con protagonisti di alto livello interpretativo.

C'è da aspettarsi che gli spettatori rimarranno incollati alla sedia per tutta la durata del film.