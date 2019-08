Gli Slayer hanno tenuto il loro ultimo concerto in terra europea lo scorso sabato: a Stoccarda la band di Tom Araya e Kerry King ha salutato con un commovente addio il pubblico presente. Ora ad attendere la band ci saranno solo gli ultimi spettacoli negli Stati Uniti, previsti per il prossimo autunno.

L'ultimo concerto

Lo scorso 3 agosto a Stoccarda, in Germania, gli Slayer hanno tenuto il loro ultimo show europeo: a Hanns-Martin-Schleyer-Halle i fan tedeschi hanno dato il loro ultimo e commosso saluto alla band capostipite del thrash metal.

A supporto della band statunitense hanno suonato gli Anthrax: il batterista della band Charlie Benante ha pubblicato alcuni scatti insieme ad alcuni membri degli Slayer, scrivendo: "Stasera è stato l' ultimo show ufficiale degli Slayer in Europa. È stato un momento molto emozionante e sono felice di essere qui ed averne fatto parte". Il bassista Frank Bello invece ha realizzato un video vicino al palco e lo ha diffuso sul profilo Instagram per omaggiare la band scrivendo nella didascalia: "È stata una notte emozionante ieri mentre Tom salutava l'Europa".

La band dal vivo ha offerto i brani più importanti della propria discografia, spaziando da Raining Blood a South of Heaven, da Hell Awaits a Angel of Death. Questa la scaletta del concerto di sabato 4 agosto:

1. Delusions of Saviour

2. Repentless

3. Evil Has No Boundaries

4. World Painted Blood

5. Postmortem

6. Hate Worldwide

7. War Ensemble

8. Gemini

9. Disciple

10. Mandatory Suicide

11. Chemical Warfare

12.

Payback

13. Temptation

14. Born of Fire

15. Seasons in the Abyss

16. Hell Awaits

17. South of Heaven

18. Raining Blood

19. Black Magic

20. Dead Skin Mask

21. Angel of Death

Gli ultimi concerti negli Stati Uniti

Per i fan statunitensi rimangono gli ultimissimi concerti per vedere per l'ultima volta la band in concerto: dopo alcuni mesi di riposo in autunno andrà in scena l'ultima tappa del tour d'addio, soprannominato The Final Campaign, e come nella scaletta proposta in Europa, offriranno dal vivo i brani più famosi ed apprezzati nel tempo, che hanno consacrato la band nell'Olimpo del Metal.

Il tour d'addio è stato accolto con grande tristezza dai fan, ma la band non sembra intenzionata a tornare sui propri passi: nel mese di novembre gli Slayer si "imbarcheranno" nella parte finale del tour, e saranno accompagnati dai Primus, dai Ministry, e da Philip Anselmo con i suoi The Illegals. La prima data sarà ad Asheville, in North Carolina, il 2 novembre: la band attraverserà il paese passando per stati come Virginia, Pennsylvania, Massachusetts, New York, Kentucky, e concluderanno il loro show in California, al Forum di Los Angeles, con il loro ultimo concerto in assoluto, previsto per il 30 novembre.