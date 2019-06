Recentemente i Lacuna Coil sono stati ospiti dell'edizione 2019 dell'Etna Comics, il noto festival internazionale del fumetto e della cultura pop che si tiene dal 2011 a Catania. Più specificatamente, il noto gruppo alternative metal ha presenziato durante la seconda giornata del festival ed è stato intervistato dai reporter del magazine dell'Università di Catania 'LiveUnict'.

Cristina Scabbia: 'In Italia va molto la trap e il rap cantato in italiano'

Durante l'intervista, la nota cantante del gruppo Cristina Scabbia ha sostenuto che la musica metal non riesce ad emergere in Italia per via di una questione culturale.

Pubblicità

Pubblicità

Più specificatamente, la cantante dei Lacuna Coil ha affermato che nel Belpaese è sempre andata in tendenza la musica cantata in italiano, prima il cantautorato e il pop e ora la musica rap e trap dedicata ai più giovani.

Inoltre, la Scabbia ha ricordato che all'estero le cose vanno abbastanza diversamente e anche la musica rock e metal prodotta da artisti italiani riscuote un deciso successo commerciale.

Tra musica metal e mondo 'nerd'

Durante l'intervista a LiveUnict, i componenti dei Lacuna Coil hanno affermato che molti appassionati di metal sono allo stesso tempo fan e fruitori di videogames, di fumetti nonché di film di fantascienza e di fantasy.

Lacuna Coil – 21 novembre @ New Age Club, Roncade (TV) – The Great ... - thegreatcomplottoradio.com

In linea di massima, vi sarebbero molti 'metallari' curiosi e amanti di tutto ciò che riguarda il mondo cosiddetto 'nerd', da qualche tempo sempre più importante anche a livello mainstream e mediatico.

Oltre a ciò, bisogna dire che proprio alcune canzoni prodotte dal gruppo metal originario di Milano sono state utilizzate come colonne sonore di videogiochi e che entrambi i tre componenti della band intervistati sono giocatori da moltissimo tempo.

Pubblicità

Più specificatamente, essi hanno anche ricordato ironicamente i tempi delle prime console per gaming e dichiarato che la musica rock o metal è sempre preferibile come colonna sonora di un videogame.

Inoltre, il cantante maschile del gruppo Andrea Ferro ha detto che i Lacuna Coil sono stati da sempre influenzati ed ispirati dal mondo dei fumetti e che molti gruppi che suonano musica metal sono comunque interessati o legati alle tematiche fantasy.

Oltre a queste tematiche, nell'intervista si è avuto modo di parlare anche della partecipazione di Cristina Scabbia al noto programma di Rai 2 'The Voice'.

Su ciò, la cantante della band lombarda ha sostenuto che tale evento è stato un passo avanti e che solo qualche anno fa sarebbe stato relativamente impossibile. L'artista ha anche che il metal può piacere o non piacere ma è, indubbiamente, sempre più vivo e vegeto come non mai.