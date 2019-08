La cantina archeo-enologica Bafaro, sita in via Serricella 28 di Acri (Cs) aderirà all'iniziativa "Calici di Stelle", trasformando le notti estive in un vero e proprio appuntamento dedicato non solo a chi ama degustare il buon Vino, ma anche a tutti gli appassionati di Arte e cultura.

Il programma dell'evento è stato curato dettagliatamente dall'archeologo, nonché responsabile dell'azienda Gabriele Bafaro e prevede appuntamenti con vari artisti di ogni settore: ballerini, musicisti, cantanti, scultori e pittori.

Infatti, le cantine Bafaro, aperte al pubblico durante queste notti, attualmente ospitano le opere dell'artista acrese Leonardo Corina, trasformando l'azienda in un vero e proprio piccolo museo, dove è possibile chiacchierare di cultura sorseggiando un vino ricco di storia.

Attenzione sulla storia

Lo scorso sabato 3 agosto 2019, è stata organizzata una rievocazione dei tempi dell'antica Grecia. I ragazzi della scuola di ballo "Fire Dance" dei maestri Maria e Benedetto Simone, hanno sfilato indossando riproduzioni di costumi del periodo greco, gentilmente concessi dall'associazione culturale rossanese "Ruskìa", a cui è seguita una spiegazione sulla produzione del vino in anfora in quell'epoca.

Il look dei figuranti è stato invece curato da due sorelle emergenti del territorio nel campo dell'estetica: Rosita e Francesca Liguori che hanno realizzato delle opere basandosi sullo studio di quelle che erano le acconciature e il trucco dell'epoca.

"Il mio intento", spiega Gabriele Bafaro, "è quello di coinvolgere i miei ospiti nella riscoperta del passato, cercando di suscitare in loro la "curiositas" nei confronti della nostra storia. Noi siamo i frutti del nostro passato ed è necessario conoscerlo per capire e comprendere noi stessi.

I nostri vini, sono il risultato dello studio di saperi antichi ed è proprio questo a renderli unici."

Durante queste sere non mancheranno anche gli appuntamenti più divertenti

L'otto agosto saranno infatti protagonisti i "Cavalieri" del moto-club di Corigliano, veri e propri degustatori di vino, per proseguire all'insegna della musica folkloristica curata dal fisarmonicista Luigi Morelli e della serata dedicata ad un pezzo importante della tradizione calabrese: "U culluriellu".Seguiranno le notti dedicate agli animi più romantici e poetici, come quella delle candele che si svolgerà il 10 agosto, a cullare sogni e desideri ci saranno la musica jazz e quella classica e non mancheranno gli appuntamenti canori dove sarà possibile diventare protagonisti ed esibirsi.

Questi eventi, ovviamente, saranno la cornice perfetta alla star dell'evento: il vino Acroneo in tutte le sue varianti, che per l'occasione sarà servito accompagnato dalle prelibatezze degli chef del ristorante "Sottosopra".