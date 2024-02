L'Inter dovrà fare a meno di Hakan Calhanoglu per i prossimi match. Il centrocampista turco ha riportato un problema muscolare alla coscia destra che lo ha costretto a fermarsi anzitempo nella gara contro il Lecce di ieri pomeriggio. Durante la rifinitura, infatti, il calciatore ha riscontrato alcuni problemi e non è potuto scendere in campo. Per Simone Inzaghi si tratta di un'altra importante perdita dopo quella di Marcus Thuram, in vista dei numerosi impegni delle prossime settimane.

Per Calhanoglu infortunio alla coscia destra

Nella giornata odierna Calhanoglu è stato sottoposto a degli esami strumentali all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano.

Dai risultati è stato confermato il problema all'adduttore lungo della coscia destra. Fortunatamente si tratta solo di un lieve risentimento che, però, costringerà il turco a restare a riposo per almeno un paio di settimane. Stesso problema e stesse modalità di recupero per Marcus Thuram. Anche per l'attaccante francese i tempi di recupero sono brevi. Inzaghi non vuole rischiargli nei prossimi due match; quello di recupero del 28 febbraio contro l'Atalanta e l'atro di lunedì 4 marzo contro il Genoa in casa. Entrambi potrebbero tornare a disposizione per il delicato match contro il Bologna al Dall'Ara del 9 marzo e nella partita di ritorno contro l’Atletico il 13 marzo.

Calhanoglu salterà i prossimi due match di campionato

Inzaghi e tutto lo staff nerazzurro non voglio rischiare il turco nelle prossime partite. A Lecce, infatti, è stato sotituito da Kristjan Asllani, che ha fatto molto bene. L'ex Milan è una pedina fondamentale e quasi intoccabile per Simone Inzaghi, che non vuole certamente rischiarlo in questo rush finale di stagione dove l'Inter si gioca tutto.

Quello che aspetta Calhanoglu e i suoi compagni sarà un marzo di fuoco, che potrà essere deciso per le sorti di questa stagione. I nerazzurri, già da mercoledì, posso mettere una bella ipoteca sullo scudetto. A San Siro affronteranno l'Atalanta nel match di recupero della 21esima giornata di campionato (che l'Inter non ha giocato perchè impegnata in Supercoppa).

Una vittoria li porterebbe a scavare un solco nei confronti di Juventus e Milan, con un vanatggio di 12 punti. Poi sarà la volta del Genoa il 4 marzo, prima di un doppio delicato confronto: sabato 9 marzo al Dall'Ara contro un sorprendente Bologna e poi il ritorno degli ottavi di Champions in casa dell'Atletico Madrid. L'Inter arriverà allo Stadio Civitas Metropolitano forte dell'1-0 del match di andata e, come si augurano Inzaghi e il suo staff, anche con Thuram e Calhanoglu completamente recuperati.