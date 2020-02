Dopo l'annuncio della loro reunion lo scorso novembre, arrivano finalmente le date del tour mondiale dei Rage Against The Machine. La band di Tom Morello e Zack De La Rocha ha condiviso sui canali social quelle che saranno le date del Public Service Announcement Tour. Il tour partirà dal Texas il prossimo 26 marzo e andrà avanti per il resto degli Stati Uniti fino al 10 e 11 agosto. Dal 28 agosto invece comincerà dalla città di Leeds il tour europeo che andrà avanti fino alla metà del mese di settembre con 8 concerti.

Il ritorno sul palco dei Rage Against the Machine

Lo scorso novembre l'annuncio della reunion dei Rage Against the Machine aveva fatto impazzire di gioia tutti i fan della band rap metal. Poche ore fa sui canali ufficiali della band statunitense sono arrivate le date del tour mondiale. La band manca sui palchi da quasi dieci anni e tra circa un mese e mezzo tornerà finalmente a suonare dal vivo.

Lo scorso novembre oltre alla reunion la band aveva annunciato anche un mini tour di 5 date negli Stati Uniti.

Ora il tour mondiale arriva a toccare complessivamente di ben 41 concerti.

Il tour negli Stati Uniti

I primi 33 show toccheranno gli Stati Uniti a partire dal prossimo 26 marzo: si parte da El Paso (Texas) e si andrà avanti per tutta la primavera e l'estate quasi ininterrottamente, fino alla doppia data di New York del 10 e 11 agosto presso la storica cornice del Madison Square Garden.

Tra i concerti più attesi ci sarà sicuramente quello del Coachella Festival che si terrà a Indio (California) nel mese di aprile.

Dopo la reunion dei Red Hot Chili Peppers con il chitarrista John Frusciante anche il tour dei Rage Against The Machine si preannuncia scoppiettante.

Le date europee dei Rage Against the Machine

Non solo Stati Uniti però. La band composta dal chitarrista Tom Morello e dal cantante Zack De La Rocha fa sapere infatti che dal 28 agosto attraverseranno anche il vecchio continente con 8 concerti, suonando ad alcuni tra i più importanti rock festival europei.

La prima data sarà Leeds, in occasione del Leeds Festival fissata per il 28 agosto, e poi resterà in Gran Bretagna per il Reading Festival, toccherà Parigi per il Rock En Seine Festival, e poi suonerà a Berlino, Praga, Cracovia e Vienna.

I concerti di Praga, Cracovia e Vienna saranno aperti dai Run the Jewels, duo rap composto da El-P e Killer Mike. Come riportato anche sul sito ufficiale i biglietti saranno messi in vendita a partire da giovedì 13 febbraio. In attesa di conoscere se ci saranno concerti anche nel nostro paese, questo è il calendario del tour europeo confermato finora: