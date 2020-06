È deceduta l'attrice americana Taryn, figlia di Tyrone Power e Linda Christian e sorella minore di Romina Power. Aveva 67 anni ed era conosciuta per le sue battaglie da attivista per i diritti dell'ambiente e degli animali. La triste notizia è stata data oggi sabato 27 giugno 2020 dalla sorella Romina con un lungo post su Instagram, accompagnato da foto e video che ritraggono i loro momenti più belli trascorsi insieme.

La dedica su Instagram di Romina Power alla sorella scomparsa Taryn

"Mia sorella Taryn ha raggiunto i nostri genitori ieri 26 giugno alle 9:53 a casa sua nel Wisconsin - ha scritto Romina Power tramite il suo profilo Instagram - circondata dai suoi quattro figli e i suoi quattro nipoti dopo aver combattuto una battaglia di un anno e mezzo contro la leucemia".

Nel post Romina ricorda Taryn come una donna molto speciale, affettuosa e soprattutto come una sorella insostituibile alla quale era davvero molto legata. Su Instagram, l'ex moglie di Al Bano Carrisi ha poi condiviso un filmato molto struggente che la ritrae insieme alla sorella durante un viaggio in automobile per le desolate strade americane. Nello stesso video si sente alla radio Cheek to cheek di Fred Aster, un brano molto significativo per Romina e Taryn, poiché parla della felicità che si prova quando si sta accanto ad una persona che si ama.

Chi era esattamente Taryn, la sorella minore di Romina Power

Taryn Power nacque il 13 settembre 1953 a Los Angeles. Negli anni '70 iniziò a intraprendere la carriera cinematografica, recitando in diverse pellicole, tra cui Sinbad e l'occhio della tigre, Bordello di Pupi Avati e Il Conte di Montecristo, dove conobbe l'attore Richard Chamberlain con cui ebbe una relazione di breve durata.

Nel 1975 ebbe flirt con il celebre cantautore italiano Lucio Battisti. Inoltre, apparve nel piccolo schermo, nelle serie televisive Nel tunnel dei misteri con Nancy Drew e gli Hardy Boys e Matts Houston. Partecipò a un tour assieme ad Al Bano, Romina Power e al fratello del cognato, Franco Carrisi in arte Kocis.

In quegli anni la stampa scandalistica riportò che Taryn avesse intrapreso una liaison amorosa con Franco, ma la notizia fu smentita categoricamente. Negli anni '90 lasciò definitivamente la carriera da attrice per occuparsi della sua famiglia e si trasferì da Los Angeles in una tenuta rurale nella riserva indiana dei Winnebago, nel Wisconsin negli Stati Uniti.

In quel periodo, lavorò come educatrice di sostegno per bambini disabili all'interno di una struttura pubblica. L'ultima apparizione televisiva di Taryn risale al 2019 nel film Sulle mie spalle del regista e sceneggiatore Antonello Belluco.