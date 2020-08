Il 4 agosto negli Stati Uniti è uscito il libro di Stephenie Meyer, "Midnight Sun", l'ultimo della saga di Twilight. In Italia bisognerà attendere ancora un po', poiché nel nostro Paese il volume dovrebbe arrivare nelle librerie dal 24 settembre. La trama racconta della storia d'amore tra Bella e Edward ma dal punto di vista del protagonista maschile. L'intenzione della scrittrice è quella di accompagnare i suoi lettori in un mondo immaginario. Ha dichiarato di aver apprezzato la pazienza e il sostegno dei fan in questi anni che l'hanno vista impegnata nella stesura del testo. Quindi ha aggiunto che quasi certamente i lettori resteranno sorpresi dalla sua storia, poiché in questo lasso di tempo si saranno fatti un'idea delle avventure di Edward e Bella che non ritroveranno nel volume.

La saga di Twilight ha avuto successo in tutto il mondo, con 160 milioni di copie vendute, di cui 5 milioni solo in Italia. Inoltre dai romanzi sono stati tratti cinque film per il cinema. Meyer ha rivelato che questo libro è stato per lei faticoso da scrivere, mentre l'aspetto che le è piaciuto di più è stato l'aver rinunciato all'umanità "per diventare qualcos'altro".

Stephenie Meyer: 'Edward è un personaggio molto ansioso'

I lettori, quando leggeranno la storia di "Midnight Sun", probabilmente non si aspetteranno di imbattersi in un Edward alquanto ansioso. L'autrice al New York Times ha detto che non ha più intenzione di mettersi al lavoro per un'ulteriore prosecuzione della saga, perché ormai questo capitolo fa comprendere appieno la personalità di Edward e, di conseguenza, non è necessario andare ancora avanti con il racconto.

Fino ad oggi aveva raccontato le vicende di Twilight solo dal punto di vista di Bella, mentre adesso è possibile farlo seguendo le sensazioni del bel vampiro. Meyer con "Midnight Sun" ha messo in risalto alcuni dettagli sul passato del protagonista maschile che erano stati omessi nei Libri precedenti.

In particolare, si è focalizzata sulle sensazioni provate dal giovane quando ha incontrato per la prima volta Bella. Dopo più di dieci anni, il 4 maggio la scrittrice statunitense ha dato l'annuncio della prossima uscita del suo nuovo libro, e i fan fin da subito hanno dimostrato con condivisioni e commenti su Twitter di aver apprezzato il progetto.

L'autrice si è detta felice di aver potuto donare agli appassionati un altro capitolo della saga, anche se ha ammesso che la stesura di questo romanzo le ha trasmesso un po' di ansia perché sapeva che da parte del pubblico c'erano grosse aspettative. Infatti ha detto che è stato un lavoro "lusinghiero ma anche snervante".