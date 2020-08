Pubblicata la sinossi ufficiale del cinecomic Marvel-Fox The New Mutants, da cui emerge che Magik, uno dei personaggi più importanti del film, è la sorella minore di uno degli X-Men, cioè Colosso. Il cinecomic diretto da Josh Boone ha fatto molto parlare di sé riguardo alla data di uscita slittata quattro volte: dal 13 aprile 2018 si è passati al 22 febbraio 2019, poi al 2 agosto 2019, al 22 aprile 2020 e infine, causa coronavirus, al 28 agosto 2020. Quest'ultima è, al momento, la data ufficiale per l'uscita nei Cinema americani; in Italia invece bisognerà aspettare il 2 settembre.

The New Mutants è basato sull'omonimo fumetto della Marvel e sarà pieno di scene d'azione

Il film, scritto dallo stesso regista e da Knate Lee, racconta la storia di cinque ragazzi dai poteri speciali che vengono trasferiti in un edificio segreto dove sono costretti a subire esperimenti. Il fine di questi esperimenti è quello di creare una cura che allontani il pericolo proveniente dai loro poteri. I giovani sono Illyana Rasputin, detta Magik (Anya Taylor-Joy), Roberto da Costa, chiamato Sunspot (Henry Zaga) che assorbe energia solare, Sam Guthrie (Charlie Heaton) che, con la protezione di un campo magnetico, può volare alla velocità di un jet, Rahne Sinclaire (Maisie Williams) che riesce a trasformarsi in lupo mannaro e Danielle Moonstar, detta Mirage (Blu Hunt), che sfrutta i timori altrui per creare illusioni.

Seguiti dalla dottoressa Cecilia Reyes (Alice Braga), i ragazzi si rendono conto di far parte di un gruppo di esseri umani chiamati mutanti e che per le loro caratteristiche particolari vengono isolati. Con il passare del tempo, i loro ricordi si trasformano in realtà impressionanti. I loro poteri infatti appaiono impossibili da frenare e da controllare.

Queste reazioni agli esperimenti psichiatrici li portano a mettere in dubbio cosa sia vero e cosa no.

È attraverso il panel virtuale del ComiCon di San Diego che la casa di produzione ha ufficializzato la notizia secondo cui il film parlerà dello stretto legame di parentela che c'è tra la giovane Magik e Colosso, il celebre personaggio degli X-Men.

Ciò di cui ancora non si ha certezza è se quest'ultimo comparirà nel film oppure no. Durante il panel il regista ha anche annunciato che ci sarà una storia d'amore tra Dani e Rahne. Riguardo a questo l'attrice Maisie Williams (ex Arya Stark de Il Trono di Spade) ha dichiarato: "Bellissimo interpretare una relazione di questo tipo all'interno di un universo di supereroi dalle caratteristiche più mascoline; è stato meraviglioso guardare queste due donne trasmettere amore l'una all'altra".

Non appariranno il professor Xavier e Tempesta

Per chi non è appassionato di X-Men la rivelazione della parentela fra Magik e Colosso potrebbe essere uno spoiler, ma non è una novità per i fan degli X-Men. Si era inoltre ipotizzato che due dei personaggi più importanti e amati fra i mutanti, il professor Xavier e Tempesta, potessero apparire proprio in questa pellicola, ma l'idea è sfumata durante la lavorazione del film.