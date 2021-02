Marc Edward Wilmore, uno degli sceneggiatori dei Simpson dal 2002 al 2015, è morto all'età di 57 anni il 31 gennaio a causa della Covid-19. Aveva scritto 12 episodi per la serie tv animata [VIDEO] della Fox. Nel corso della sua carriera aveva ricevuto dieci nomination ai Primetime Emmy Award; nel 2008 ne aveva vinto uno per l'episodio dal titolo "Eternal Moonshine of the Simpson Mind".

My sweet sweet brother, Marc Edward Wilmore, passed away last night while battling COVID and other conditions that have had him in pain for many years. My brother was the kindest, gentlest, funniest, lion of an angel I’ve ever known. I love you little brother. pic.twitter.com/Zhcg1U4Evr — Larry Wilmore (@larrywilmore) February 1, 2021

Marc Wilmore aveva cominciato a scrivere per le serie tv nel 1990

La notizia della sua morte è stata data da uno dei suoi cinque fratelli, Larry Wilmore, comico del famoso The Nightly Show: Sul suo profilo Twitter ha scritto: “Il mio amato e dolce fratello è andato via la notte scorsa, lottando contro il coronavirus e altre malattie per le quali soffriva da molto.

Mio fratello era il più amabile, spiritoso e affettuoso angelo che io abbia conosciuto. Fratello mio, ti voglio bene". Era nato il 4 maggio del 1963 a San Bernardino in California. La sua carriera come autore era iniziata scrivendo per Jay Leno al The Tonight Show e per lo show In Living Color.

Il suo lavoro nei Simpson era cominciato durante la 13ª stagione ed era stato inserito ufficialmente tra gli sceneggiatori per la prima volta nell'episodio "Send in the Clones" ("Fate entrare i cloni") inserito nello speciale di Halloween "Treehouse of Horror XIII" ("La paura fa 90"). Nel cartone della Fox inoltre ha anche lavorato come doppiatore per due episodi: "The Wreck of the Relationship" ("Naufragio di un rapporto") del 2014 e "It’s a Mad, Mad, Mad, Mad Marge" ("Questa pazza, pazza, pazza, pazza Marge") del 2000.

Dal 2015 inoltre aveva collaborato alla scrittura della Serie TV a cartone di Netflix "F is for Family".

Sui social i messaggi di cordoglio di amici e colleghi

Michael Price, il collega autore di Wilmore, ha scritto: “Un altro colosso è andato via troppo velocemente. Ho avuto l’onore di lavorare con Marc in tre show negli ultimi 23 anni ("F is for Family", "Pjs" e "I Simpson"); lui era sempre l’uomo più spiritoso di tutti.

Una persona difficile da sostituire, eccezionale. Amico mio, riposa in pace”.

Anche il produttore di "F is for Family", Henry Gammil, ha lasciato un messaggio sui social: “Sono addolorato per la scomparsa di Wilmore. Lo ascoltavo con la massima attenzione, lo preferivo su tutti. Provava empatia oltre misura, senza contare che era sempre il più spiritoso”.

Wilmore scompare poco dopo David Richardson

Una scomparsa quella di Wilmore che si aggiunge alla lista dei morti, famosi e non, a causa del Covid-19. Per i fan de ‘I Simpson’, inoltre, è una perdita dolorosa, perché ha fatto sì che la che si aggiunge a quella di un altro collega che aveva lavorato per i Simpson: si tratta di David Richardson, scrittore scomparso recentemente, all'età di 65 anni, a causa di un'insufficienza cardiaca. Aveva scritto l'episodio della quinta stagione dal titolo "Homer loves Flanders" ("Homer ama Flanders"). Anche lui aveva collaborato alla scrittura di "F is for Family", vestendo anche i panni di produttore esecutivo.