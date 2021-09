Il 14 settembre è uscito il film Black Widow in Blu-Ray, DVD e 4K UHD. La pellicola Marvel Studios racconta la vita passata di Natasha Romanoff ed è colmo di elementi extra, tra analisi con i filmmaker, errori accaduti durante le riprese e 9 sequenze tagliate.

'Black Widow' arriverà su Disney+ il 6 ottobre

Marvel ha comunicato la lista dei contenuti speciali presenti nella versione home video dell'opera con protagonista Scarlett Johansson. Le sequenze eliminate sono 'Ohio', Romanoff ricorda la sua vita tranquilla in Ohio con l'aiuto dei bimbi del suo quartiere.

'Il bacio', dopo l'azione, Melina e Alexei si riavvicinano. Romanoff soffre per aver perso una persona cara prima del tempo e si vede tutto nell'epilogo. 'Le Vedove Nere in allenamento', Alexei e Yelena, appena svegli, si trovano intrappolate. Le Vedove sono impegnate nell'allenamento, mentre Melina si sta occupando delle fiale di Taskmaster. E ancora, 'Parla e cammina', Melina e Alexei discutono animatamente. Quest'ultimo inizia un combattimento con Taskmaster. 'Seguitemi', Mason e il Segretario Ross scoprono un messaggio di valore lasciato dalla Romanoff. 'Smile', si vede un casco famoso, in un momento pieno di pressione durante il quale si attiva il protocollo. Poi, 'Lotta nel gulag', Alexei sembra perdere un combattimento contro diversi nemici.

Il suo destino, però, cambia con l'arrivo della Romanoff. 'Inseguimento con le bici', Yelena e Natasha hanno nemici alle calcagna e provano a scappare da loro correndo in bicicletta. Infine, 'Supermarket', la Romanoff si trova in un supermercato per organizzarsi in vista del suo viaggio in Norvegia. Raggiunge una roulotte immersa nel nulla, dopo aver fatto tutta la strada in auto.

Non mancano errori sul set, analisi e featurette

In questa speciale versione home video di 'Black Widow' sono presenti anche diversi incidenti spassosi avvenuti durante le riprese della pellicola. L'analisi dal titolo 'Se vai a casa, vai alla grande' fa vedere l'importanza che ha l'intera opera dedicata a Natasha. Il film si presenta come un dramma familiare, colpo di sequenze d'azione.

Presente, inoltre, numerose location diverse. Il cast tecnico e artistico approfondiscono il lavoro complicato effettuato dalle controfigure che hanno fatto durante sequenze sbalorditive. La featurette chiamata 'Le Sorelle Risolveranno Tutto', si vedono Florence e Scarlett impegnate nell'allenamento, nel combattimento e nella nascita di quel rapporto che le porterà a diventare sorelle nella pellicola. Vengono approfonditi le caratteristiche dei personaggi, situazioni e allenamenti che hanno portato le due donne a costruire il loro legame.

'Black Widow' rappresenta la prima opera della Marvel appartenente alla Fase 4

L'opera è prodotta da Kevin Feige e diretta da Cate Shortland. La protagonista è Vedova Nera (Black Widow), vero nome Natasha Romanoff.

In questo film, la Vedova deve fare i conti con la propria vita passata piena di mistero e con persone che ha dovuto abbandonare prima di essere un'Avenger.

E dovrà sfuggire da una potenza che vuole ucciderla. Black Widow è di nuovo interpretata da Scarlett Johansson, Rachel Weisz è Melina, David Harbour e The red Guardian/Alexei e Florence Pugh è Yelena.