Il 17 settembre è arrivato in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW la pellicola Il caso Minamata, scritta e diretta da Andrew Levitas. Narra la vera storia di Eugene Smith, interpretato da Johnny Depp, il fotografo del magazine Life che nei primi anni ’70, attraverso un reportage, ha documentato ciò che è accaduto dopo un avvelenamento da mercurio accaduto a Minamata, un villaggio del Giappone.

Questa vicenda è tratta dal libro che ha scritto lo stesso fotoreporter, insieme alla moglie

Il cast è composto da Tadanobu Asano, Jun Kunimura, Bill Night, Minami Hinase e Hiroyuki Sanada.

L’azione del racconto si svolge nel 1971, a New York, in un periodo in cui Smith preferisce la solitudine al mestiere. Il direttore del magazine Life, Robert Hayes, (Bill Nighy) gli chiede di raggiungere Minamata, un villaggio giapponese colpito da un avvelenamento da mercurio. La causa è l’industria chimica Chisso Corporation che provoca inquinamento. Minamata è formato da pescatori e Smith fotografa i sacrifici che gli abitanti fanno per non lasciarsi abbattere dalla malattia. Il fotoreporter, accompagnato dalla moglie, inoltre, documenta soprattutto l’impegno che ha il villaggio di ricevere un risarcimento da parte del governo e dell’industria.

Il lavoro di Smith è stato dal 1971 al 1973

Questo reportage lo porterà a subire dei cambiamenti nella sua vita privata e a diventare molto famoso in tutto il mondo.

Questo fotografo, infatti, nel 1972 è stato aggredito da alcuni impiegati della Chisso. Sopravvive, ma perde la vista da un occhio. Sarà sua moglie, infatti, a proseguire il suo lavoro, dopo la sua morte nel 1978 a causa del diabete. Smith viene ricordato, inoltre, anche per i suoi reportage fatti sulla Seconda Guerra Mondiale.

Johnny Depp, quindi, incarna un uomo dalla grande moralità, colmo di coraggio e che non si preoccupa di mettere la propria vita in pericolo. L’attore è riuscito a cogliere e comunicare tutte le caratteristiche di quest’uomo così prezioso per il mondo. Una persona che ha smosso le coscienze e ha indignato il pubblgico.

L’opera di questo fotografo è stata accompagnata dalla colonna sonora di Ryuichi Sakamoto

La pellicola ‘Il caso Minamata’ è stato presentato all’ultimo Festival di Berlino. Ha ricevuto moltissime critiche positive. È stata apprezzata, infatti, la presenza di comparse colpite davvero da pesanti forme di malattia. Cosa che potrebbe apparire gratuita e sgradevole. La pellicola, purtroppo, è stata penalizzata dalle vicende che riguardano la vita sentimentale di Johnny Depp. Quindi, l’opera ha saltato le sale cinematografiche ed è uscito solo nelle piattaforme streaming.