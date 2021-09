I ‘20th Century Studios’ hanno pubblicato il trailer italiano della versione cinematografica di Steven Spielberg del musical del ’57 ‘West Side Story’. Si tratta di uno degli spettacoli più famosi di Broadway liberamente ispirato dalla tragedia “Romeo e Giulietta” di William Shakespeare. L’opera è creata, diretta e coreografata da Jerome Robbins, con i testi di Stephne Sondheim, le musiche di Leonard Bernstein e il libretto di Arthur Laurents. Si tratta del secondo adattamento cinematografico diretto dal regista Premio Oscar per 'Schindler's List'.

Il musical è ambientato nell'Upper West Side

La pellicola narra la famosa vicenda dell’amore e della rivalità dell’Upper West Side alla fine degli anni ’50. In questo quartiere pieni di operai e multietnico arriva Maria, una ragazza portoricana. Nel corso di un ballo, s’innamora di Tony. Il loro amore, però, sarà intralciata dalle gang rivali di appartenenza: gli Sharks e gli Jets. I due adolescenti avranno a che fare con pregiudizi e dovranno fare di tutto per far vincere la loro storia d’amore in un mondo in cui discriminazione e odio fanno da padroni.Nello specifico, la storia è ambientata nel 1957 e i protagonisti sono Ansel Elgort (Tony), Rachel Zegler (María), Ariana DeBose (Anita), David Alvarez (Bernardo), Mike Faist (Riff), Josh Andrés Rivera (Chino), Ana Isabelle (Rosalía), Corey Stoll (Tenente Schrank), Brian d’Arcy James (Agente Krupke) e Rita Moreno (nel ruolo di Valentina, proprietaria del negozio in cui lavora Tony).

Gli interpreti sono vincitori di premi prestigiosi

Diversi interpreti di West Side Story hanno vinto premi e titoli prestigiosi. Rita Moreno, per esempio, ha ricevuto un Peabody Aard. Per quanto riguarda Justin Peck ha vinto numerosi Tony Award. Poi c’è Gustavo Dudamel, vincitore del Grammy Award, che è noto per aver diretto l’orchestra della Los Angeles Philharmonic e per quest’opera ha registrato la colonna sonora.

E ancora, il produttivo esecutivo delle musiche Matt Sullivan è stato candidato al Grammy. Jeanine Tesori, la compositrice, ha vinto un Tony Award. Il compositore della colonna sonora di ‘West Side Story’ David Newman è stato candidato agli Oscar. Non mancheranno diversi brani indimenticabili come ‘Tonight’, ‘Maria’,’America’, ‘I Feel Pretty’ e ‘A Boy Like That’.

Anche i componenti della produzione hanno ricevuto diversi riconoscimenti. Kevin McCollum, per esempio, ha vinto un Tony Award; Kristie Macosko Krieger è stata candidata agli Oscar.

Steven Spielberg ha ricevuto due Oscar

Miglior film ‘Salvate il soldato Ryan’ e miglior regista per ‘Schindler’s List’. Nel 1993, inoltre, ha ricevuto il leone alla Carriera alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Persino lo sceneggiatore del film, Tony Kushner, ha vinto un Tony Award e un Premio Pulitzer. ‘West Side Story’ sarà distribuito da The Walt Disney Company Italia e uscirà nei Cinema nostrani il 16 dicembre.