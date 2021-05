Freddie Mercury in versione fumetto. Uscirà a novembre la graphic novel ufficiale, la prima in assoluto, dedicata allo storico frontman dei Queen. La biografa a fumetti ripercorrerà i passi più importanti di una delle voci più significative della storia della musica. E per questo racconto gli autori si sono serviti delle sue stesse parole. Per i collezionisti è disponibile anche una versione deluxe.

La graphic novel su Freddie Mercury

Freddie Mercury: Lover of Life, Singer of Songs arriverà sul mercato nel mese di novembre. Altro non è che un "viaggio attraverso la vita del cantante".

Si passerà dalla sua terra natale, l'isola di Zanzibar, proseguendo per l'India per arrivare in Inghilterra. Dal ragazzo studente di pianoforte fino allo star che negli anni Settanta, con i Queen, ha scritto alcune delle pagine più bella della musica leggera. Le storie presenti nel fumetto sono raccontate "con le sue stesse parole". Ogni capitolo offre molte sfaccettature sul suo percorso umano ed artistico.

Questo lavoro è l'ennesima conferma della straordinaria popolarità di Freddie Mercury e dei Queen. Sicuramente il film Bohemian Rhapsody, uscito nelle sale nel 2018 e vincitore di ben quattro premi oscar, che si ispira al libro Freddie Mercury: A Life, In His Own Words di Greg Brooks e Simon Lupton, ha dato ancora più popolarità al celebre cantante.

L'uscita del fumetto

Realizzato da Z2 Comics, in collaborazione con la Universal Music, attualmente è già disponibile per il preordine nell'edizione standard che è composta da 136 pagine. Per gli appassionati collezionisti ci sono le versioni a copertina rigida e quella deluxe. Quest'ultima, oltre al fumetto, comprende un vinile a colori che fa parte della raccolta "Never Boring".

Il fumetto è stato scritto da Tres Dean e compilato da Greg Brooks e Simon Lupton. Le illustrazioni invece sono state curate da Robin Richardson, Kyla Smith, Safiya Zerrougui, Tammy Wang e Amy Liu, mentre la copertina è stata realizzata da David Mack.

Freddie Mercury intramontabile

Restando in tema Freddie Mercury c'è da sottolineare un altro lavoro dedicato al cantante uscito di recente.

Si tratta del documentario Freddie Mercury: Inside his mind, andato in onda lo scorso 16 maggio su un canale tv statunitense, che ha cercato di ricostruire la complessa personalità del musicista grazie ai ricordi di amici e conoscenti.

Questa è un'altra conferma del fatto che il fascino esercitato dal cantante non è stato solo musicale. Non è soltanto il cantante e animale da palcoscenico autore insieme a Brian May di storici brani quali Bohemian Rhapsody, Don't Stop Me Now o Somebody to Love. Freddie è una star inarrivabile, semplicemente un mito.