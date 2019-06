In rete è stato pubblicato un nuovo brano di Freddie Mercury, anzi sarebbe il caso di dire la nuova versione di un successo di oltre trent'anni fa. Si tratta di Time, già pubblicato come singolo nel 1986, che è stato mixato nuovamente con l'aggiunta di nuovi elementi. Il brano sta avendo già in poche ore moltissime visualizzazioni.

Il brano

Il singolo Time torna in una nuova versione: a lavorare alla canzone è stato il produttore, compositore e musicista Dave Clark, grande amico della storica voce dei Queen.

Clark ha lavorato alla traccia vocale, isolandola dalle 96 incisioni originarie. Dopodiché si è dedicato al lavoro di mixing, inserendo una base strumentale di pianoforte, che viene suonato da Mike Moran, musicista col quale Mercury ha collaborato in occasione del celebre brano Barcelona.

Clark ha modificato anche il titolo, inserendo la versione completa, Time Waits For No One: oltretutto ha voluto aggiungere un video con foto e immagini originali che ritraggono Freddie Mercury.

Il successo è stato fulmineo e già dopo poche ore dalla sua pubblicazione, il brano è tra le novità più viste su Youtube.

Il brano originariamente venne composto insieme a John Christie ed ha fatto parte della colonna sonora del musical Time del 1986 di Dave Clark e David Soames. La canzone è l'unica, insieme a Love Kills e In My Defence a non figurare tra i dischi in studio di Freddie Mercury. Comparirà soltanto nella raccolta The Freddie Mercury Album, pubblicata il 16 novembre 1992, quasi ad un anno esatto dalla scomparsa del leggendario cantante.

Freddie Mercury

Senza ombra di dubbio, Freddie Mercury continua a essere uno degli artisti più amati di sempre: il suo nome riesce ad avvicinare vecchie e nuove generazioni. Non sorprende quindi che la reazione dei fan alla pubblicazione del brano siano letteralmente estasiate: le visualizzazioni su Youtube hanno raggiunto i 2 milioni in solamente 24 ore.

Come se non bastasse inoltre, il film Bohemian Rhapsody, sulla storia dei Queen, che ha esplorato la vita del cantante, ha fatto sì che i fan dei Queen siano aumentati notevolmente negli ultimi mesi.

E proprio di Mercury ha parlato uno dei produttori del film, nonché suo compagno di band, il chitarrista Brian May, il quale in una recente intervista in vista dell'imminente tour in Nord America, ha lodato il cantante Adam Lambert, che già da alcuni anni va in tour insieme ai restanti Queen. Secondo May questi può riuscire in tutto quello che faceva Mercury, e forse anche qualcosa di più. Nonostante le sue grandi doti però, Adam Lambert non è Freddie Mercury, e non cerca di esserlo in nessun modo: ha comunque delle abilità che gli ricordano il frontman, per il fatto di essere provocante, divertente e scatenato, in modo del tutto naturale.