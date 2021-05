Higher Power è il nuovo singolo della band musicale britannica dei Coldplay, presentato all’1 di notte del 7 maggio. Il pezzo, già disponibile su tutte le piattaforme streaming, è caratterizzato da un ritmo veloce e trasmette energia positiva.

Higher Power, il nuovo singolo dei Coldplay

La band musicale britannica dei Coldplay torna in scena con un nuovo singolo intitolato Higher Power. L’annuncio ufficiale dell’uscita del nuovo brano era avvenuto su Twitter, dove il gruppo aveva pubblicato un post con su scritto: “Higher Power è una canzone creata su una piccola tastiera e un lavandino di un bagno all’inizio del 2020.

È stata prodotta da Max Martin che è una vera meraviglia dell’universo. Esce il 7 maggio. Love c, g, w & j”.

Higher Power segna la ripartenza dei Coldplay, dopo una pausa perdurata dal 2019. Inoltre, la canzone sembra anticipare l’uscita del nuovo album ‘Music Of The Spheres’. Il pezzo, caratterizzato da un ritmo incalzante e radiofonico, è carico di energia positiva, messa in evidenza ancora di più all’interno del video musicale. In esso la band viene accompagnata da degli ologrammi di ballerini che danzano sulle note del brano.

Il nuovo singolo invita i fan e gli ascoltatori ad apprezzare le piccole gioie offerte dalla vita, stimolandoli a rialzarsi dopo ogni caduta. In Higher Power, infatti, Chris Martin canta: “This joy is electric and you’re circuiting through, I’m so happy that I’m alive, happy I’m alive at the same time as you, ‘cause you’ve got a higher power got me singing every second, dancing every hour”.

I Coldplay presentano Higher Power dalla Stazione Spaziale Internazionale

I Coldplay hanno deciso di anticipare l’uscita di Higher Power attraverso una serie di indizi criptati in una sorta di alfabeto alieno. Tali indizi sparsi sui canali social ufficiali della band rimandavano al sito ‘Alienradio.fm’ e sono stati decifrati da una loro fanbase, ColdplayXtra, la quale ha scoperto il titolo del singolo e la sua data di pubblicazione.

Successivamente, il gruppo musicale ha postato su Instagram un breve video con una parte del testo della canzone, mentre su TikTok Chris Martin si esibiva in un balletto sotto una struttura metallica. Infine, Higher Power è stata lanciata all’una di notte il 7 maggio attraverso un link che si collegava con l’astronauta francese Thomas Pesquet, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

Il background musicale dei Coldplay

I Coldplay sono un gruppo musicale composto da Chris Martin, Guy Berryman, Will Champion e Jonny Buckland. Formatisi nel 1996, i Coldplay hanno debuttato nel 1999 con il singolo Yellow, per poi pubblicare il loro primo album ‘Parachutes’ nel 2000.

Lo stile pop della band è stato influenzato nel corso degli anni da continue sperimentazioni che si avvicinavano a tendenze più indie e rock, ma anche elettroniche. Tra le canzoni di maggior successo vi sono: Trouble, The Scientist, Fix You, Viva la Vida, Paradise, A Sky Full of Stars e Up&Up.

Dopo l’ultimo album ‘Everyday Life’ uscito nel 2019, i Coldplay si apprestano a lanciare il nono disco della loro carriera artistica.

In più, la band musicale sarà presente l’11 maggio ai BRIT Awards.