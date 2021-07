Quest’ultimo si presenta a loro come una variante di uno scienziato vissuto nel XXXI secolo, il quale scoprì la presenza di universi sovrapposti. Successivamente, anche le varianti degli altri universi fecero la stessa scoperta e si scatenò la guerra dei mondi: ogni variante lottava per preservare il proprio universo e annientare gli altri. La prima variante, però, incontrò una creatura chiamata Alioth e iniziò a fare degli esperimenti su di essa per isolare la propria linea temporale e gestire il flusso del tempo. Nacque così la Time Variance Authority con lo scopo di dar vita a “un’armonia cosmica”.

