House of Gucci avrà come data di uscita nelle sale americane il 24 novembre, mentre in Italia sarà disponibile nei Cinema a partire dal 3 dicembre.

Lo scorso venerdì 30 luglio è uscito il primo trailer del film biografico che ricostruisce la vita privata e, in particolar modo, l’omicidio di Maurizio Gucci, imprenditore e presidente della casa di moda Gucci.

Ridley Scott torna a raccontare un caso di cronaca italiano

Dopo “Tutti i soldi del mondo”, film sul sequestro del nipote del magnate del petrolio J. Paul Gettany avvenuto negli anni Settanta, il regista Ridley Scott è tornato a dirigere una pellicola su un caso di cronaca italiano.

House of Gucci è un film biografico e un thriller raffinato che racconta dell’uccisione di Maurizio Gucci, avvenuta il 27 marzo del 1995 in via Palestro a Milano. Il delitto fu commissionato, secondo quanto accertato dalla giustizia italiana, dall’ormai ex moglie Patrizia Reggiani, la quale dovette scontare una pena nel carcere di San Vittore fino al rilascio effettuato nel 2016.

Basata sul libro “The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed” di Sara Gay Forden, la pellicola è stata sceneggiata da Roberto Bentivegna e prodotta da Ridley insieme a Giannina Scott, Kevin Walsh e alla Scott Free Productions, mentre i diritti sono stati acquistati dalla MGM.

Un cast stellare: da Lady Gaga ad Adam Driver, da Al Pacino a Jared Leto e tanti altri

La cantautrice statunitense e vincitrice del premio Oscar in “A Star Is Born”, Lady Gaga, torna sul grande schermo vestendo i panni di Patrizia Reggiani, la quale nel recente trailer parlando di sé afferma: “Non mi considero una persona con uno spiccato senso morale, ma non sono ipocrita”.

Accanto a lei vi è il candidato all’Oscar Adam Driver, noto al grande pubblico per il ruolo di Kylo Ren in “Star Wars”, che interpreta il marito Maurizio Gucci.

Inoltre, per completare il quadretto della famiglia Gucci ci sono Al Pacino, uno dei più longevi attori di Hollywood, Jared Leto che riconferma le proprie doti da trasformista, Jeremy Irons e Salma Hayek.

L'Italia fa da sfondo alla pellicola House of Gucci

Nonostante la pandemia, le riprese di House of Gucci hanno avuto luogo in Italia tra il 25 febbraio e il 9 marzo 2021. La vicenda legata alla famiglia Gucci si svolge negli anni Novanta e come set principali vengono utilizzate due città cardine, ovvero Milano e Roma, dove aveva luogo sia la loro vita privata che l'attività affaristica.

Fra le location del film vi sono anche la Valle D’Aosta e la Svizzera, ma anche il Lago di Como per far addentrare al meglio lo spettatore nello stile di vita e nella tipologia di vacanze che la famiglia Gucci era solita concedersi.