È in produzione il live - action del Classico Disney "La Sirenetta". Il film è diretto dal regista Bob Marshall. Le riprese sono già iniziate e si stanno svolgendo in Italia, precisamente in Sardegna. Nonostante la Disney stesso non abbia rilasciato ancora nulla di ufficiale, direttamente dal set arrivano arrivano alcune foto in cui mostrano Bailey seduta con il co-protagonista che interpreterà il principe Eric.

La principessa Ariel verrà interpretata da Halle Bailey dove rinuncerà alla sua voce per poter sperimentare in prima persona la vita di un essere umano.

Il principe Eric verrà interpretato dall'attore "Haver-King" e per quanto riguarda la strega del mare Ursula verrò interpretata da Melissa McCarty. Ovviamente in questo live action saranno presenti anche i suoi amici più stretti come: Scuttle, Flounder e Sebastian. Ovviamente non mancherà all'appello il Re Tritone, padre della principessa Ariel.

La Sirenetta (1989)

La Sirenetta è un classico Disney, film di animazione che uscì nelle sale cinematografiche nel novembre del 1989. Questa storia è basata sulla protagonista Ariel, una sirenetta la più giovane fra le sette sorelle figlie del Re Tritone. Ariel era innamorata del mondo umano, talmente tanto innamorata che andava alla ricerca di oggetti perduti dagli umani stessi.

Una sera salì in superficie di nascosto dal padre che era contrario per quel mondo e si innamorò del principe Eric. Si ritrova così nelle mani di Ursula, la strega del mare, in cui portava rancore con il Re Tritone, fu così che per cercare vendetta cerca in tutti i modi di dominare la situazione e di rovinare i piani di Ariel che voleva a tutti i costi stare insieme ad Eric.

Per cercare di ostacolare quella storia d'amore arrivò a trasformarsi in un umana per cercare di lanciare un incantesimo ad Eric. Ma grazie ai suoi amici Ariel riuscì a spezzare l'incantesimo e insieme al principe la uccidono. Fù così che Tritone decise di lasciare la figlia a vivere nel mondo degli umani.

Alcune delle curiosità su questo live action:

I capelli di Ariel sarebbero dovuti essere biondi, ma la produzione stessa vedeva bene abbinato il colore rosso con il verde della coda;

Nel classico Disney vediamo l'apparizione di Pippo , Paperino e Topolino .

, e . Ursula viene ispirata all'attrice Drag Queen;

Nel cartone la canzone "Parte del tuo mondo" sarebbe dovuta essere eliminata.

In questo film saranno presenti le stesse canzoni del classico Disney d'animazione.

Al momento non si hanno altre informazioni riguardante questo lavoro. Le riprese si stanno svolgendo in questi mesi in Sardegna. Al momento sono ferme a causa di un piccolo focolaio dovuto al "covid" sul set stesso.