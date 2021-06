Led Zeppelin e Jimmy Page si aggiudicano un nuovo primato. I lettori delle riviste musicali Guitar World e Total Guitar hanno infatti premiato il riff di Whole Lotta Love come il migliore di sempre. Il brano, che fa parte del secondo album Led Zeppelin II, ha superato altri classici della storia del rock e del metal. Al chitarrista Page va l'enorme merito di aver compiuto un passo enorme per l'umanità.

Nuovo traguardo per i Led Zeppelin

Whole Lotta Love non è destinato a restare solo un brano iconico nella storia della musica rock. Il celebre pezzo infatti, uno dei pezzi di maggior pregio dei Led Zeppelin, è stato premiato per il suo riff.

I lettori infatti hanno preferito Page alla chitarra di Malcolm Young e Ritchie Blackmore.

La canzone, rielaborazione del brano You Need Love del 1962 di Muddy Waters, è il brano di apertura del loro secondo disco Led Zeppelin II. Primo brano di successo mondiale per il gruppo, ha raggiunto la prima posizione in Germania e Australia. Si è posizionato al quarto posto nella prestigiosa classifica di Billboard. Il magazine Rolling Stone inoltre ha collocato Whole Lotta Love alla posizione numero 75 all'interno della speciale classifica dei 500 migliori assoli.

Led Zeppelin, ha vinto il riff di Jimmy Page

Whole Lotta Love ha sbaragliato la concorrenza. Il brano del 1969 ha infatti superato altre canzoni leggendarie, quali Crazy train di Ozzy Osbourne, Back in Black degli australiani AC/DC e un altro iconico riff come Smoke on the water dei Deep Purple.

Nel numero di luglio 2021 il mensile di chitarra Total Guitar ha scritto che se nel 1969 Neil Armstrong ha messo per la prima volta il piede sulla luna, il chitarrista Jimmy Page ha fatto invece "il suo grande passo per l'umanità". Secondo la rivista, in poco meno di tre secondi la canzone ha avuto il merito di proiettare la musica all'interno di un altro decennio.

All'epoca tutti suonavano ancora negli anni Sessanta, mentre gli Zeppelin invece "suonavano già negli anni Settanta". Secondo Guitar World "non è stato il primo grande riff ma è stato quello lo definisce". Ed è per questa ragione che grazie a questo brano "i riff sono diventati centrali nella musica per chitarra".

La classifica dei migliori riff

I lettori delle due riviste musicali hanno votato le loro preferenze, avendo a disposizione molti brani simbolo della storia del rock e del metal. Dopo i Led Zeppelin al secondo posto c'è il riff di Crazy Train, scritto dal compianto Randy Rhoads, e al gradino più basso del podio invece Back In Black, tra i brani simbolo della carriera degli AC/DC.

Quarto posto per un altro riff leggendario come quello di Smoke on the Water dei Deep Purple. Quindi posto per Ain't Talkin' 'Bout Love dei Van Halen. E poi a seguire troviamo Enter Sandman dei Metallica, Iron Man dei Black Sabbath, Walk dei Pantera, La Grange degli ZZ Top. Al decimo posto chiude invece Jimi Hendrix con Purple Haze. Nella classifica completa troviamo dopo la top ten anche i Nirvana con Smells like teen spirit,, i Rage Against the Machine con Killing in the name e gli Slipknot con Psychosocial.