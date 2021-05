I Led Zeppelin protagonisti a Bologna. Ma non si tratta di una reunion, bensì di una mostra fotografica. Dal 20 maggio sarà possibile ammirare 'Led Zeppelin 1968, Windmill Str.' fotografie di Dick Barnatt. Ad ospitare questi scatti la galleria Ono Arte che da anni si dedica a mostre con immagini e fotografie che ritraggono il mondo della scena rock e punk. Un evento da non perdere per tutti i fan della band inglese.

Mostra fotografica dedicata ai Led Zeppelin

Giovedì 20 maggio sarà inaugurata alla Ono Arte di Bologna la mostra fotografica dedicata ai Led Zeppelin con gli scatti di Dick Barnatt.

I visitatori potranno ammirare le opere fino al 19 giugno. Il fotografo ha ritratto la band agli albori della sua lunga e intensa carriera. Le foto risalgono al 1968. La band, fondata proprio in quell'anno sulle ceneri di un altro grande gruppo come gli Yardbirds, cambia il nome proprio in quel 1968 con il passaggio da New Yardbirds a Led Zeppelin, su suggerimento del batterista degli Who, Keith Moon.

C'è anche un piccolo aneddoto riferito al fotografo. La prima volta che ascolta alla radio la celebre Whole Lotta Love Barnatt non associa le note agli scatti realizzati nell’ottobre del 1968. In quel periodo il gruppo non aveva ancora pubblicato il suo primo disco e non era ancora famoso. La band in quel periodo non aveva ancora pubblicato singoli o album ed era proprio alle prese con le sessioni di registrazione per quello che sarebbe diventato il suo primo disco.

Le foto di Dick Barnatt

Gli scatti di Dick Barnatt, fatti verso la fine di ottobre del 1968, sono stati realizzati in uno studio fotografico di Londra e negli spazi esterni. Barnatt è un fotografo professionista con 50 anni di intensa attività. Nel corso della sua carriera ha scattato i musicisti più importanti del panorama rock.

Artisti come Rolling Stones, AC/DC, Rod Stewart e Alice Cooper sono passati sotto il suo obiettivo fotografico

All'epoca Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones e John Bonham non erano famosi. Fatta eccezione per Page, che era già noto negli ambienti musicali e aveva fatto parte fino a poco prima degli Yardbirds, gli altri erano quasi dei perfetti sconosciuti.

Lo stesso Barnatt racconta che non sapeva chi fossero quei musicisti e ricorda che il lavoro gli fu commissionato dalla Warner Bros.

Led Zeppelin tra le migliori band di sempre

I Led Zeppelin sono considerati tra le rock-band più importanti di sempre. Grandi innovatori nella musica, pionieri del genere hard-rock, il loro stile ha radici profonde nella musica blues, folk e rockabilly. Il loro sound ha influenzato profondamente tantissimi gruppi a partire dagli anni Settanta. Il gruppo ha avuto 12 anni di carriera fulminante e intensa. Solo il triste epilogo della morte di John Bonham nel 1980 ha messo la parola fine alla loro storia.

Con nove album in studio la band, in poco più di mezzo secolo, ha venduto oltre 300 milioni di album.

Con brani immortali ed eterni come Stairway to Heaven, al centro di un lungo contenzioso legale per l'accusa di plagio, il gruppo ha continuato a collezionare record anche dopo lo scioglimento. Nel 2007, in seguito alla reunion della band per un solo concerto alla 02 Arena di Londra, i biglietti per lo spettacolo sono spariti in pochi minuti. Si calcola che in circa un giorno ci siano stati 20 milioni di accessi per acquistare i tagliandi. Ciò li ha fatti entrare nel Guinness dei Primati. Nel 1995 inoltre hanno fatto il loro ingresso trionfale nella Rock and Roll Hall of Fame in quanto la loro influenza nei anni Settanta sarebbe stata "rilevante quanto quella dei Beatles" negli anni Sessanta.