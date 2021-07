Ed Sheeran passa al metal? Il cantante non lo esclude per il momento. Nel corso di un'intervista al Sun la popstar ha confessato di essere un grande fan del genere death metal e di amare band come Slipknot e Cradle of Filth. Le parole del cantautore suscitano curiosità. In futuro inoltre il musicista, che ha da poco pubblicato il suo ultimo singolo, non esclude di cambiare stile e passare a questo nuovo genere musicaLele.

La svolta metal di Ed Sheeran

Ed Sheeran ha in mente un cambio di genere? Molto difficile da dire per il momento. La popstar britannica finora ha semplicemente rilasciato un'intervista in cui ha ammesso di essere un fan del genere metal, e di aver ascoltato da ragazzo artisti come Skpknot e Cradle of Filth.

La star del pop mondiale svela in questo modo la sua passione per un genere musicale che forse non tutti i suoi fan ameranno particolarmente, il death metal. E proprio dal cantante di quest'ultima band è arrivata la replica ironica.

Il cantante ha da poco pubblicato il suo ultimo singolo Bad Habits e nel videoclip ufficiale assume l'aspetto di un vampiro con la giacca rossa. E chissà che questa mossa non sia un indizio nascosto di un nuovo cambio di stile.

Le parole della popstar

Se si pensa al cantante Ed Sheeran sicuramente si hanno in mente canzoni pop sicuramente ben scritte. Ma tutt'altro discorso è immaginare la sua voce con uno stile musicale sicuramente più rude, aggressivo e brutale quale il death metal.

Nonostante questo però l'autore di brani molto famosi quali Shape of you e Lego House ha confessato in un'intervista al Sun di essere un super fan del genere metal.

"Da ragazzo ero veramente fissato col death metal. Sentivo molta roba come Slipknot e Cradle Of Filth" ha detto il cantautore. "Da ragazzo ho imparato tutti i loro riff alla chitarra", ha aggiunto poi.

E in futuro potrebbe anche farci un pensiero: "Non dico che potrei entrare a far parte di quel mondo, è una cosa che non ho mai pensato di fare prima. Al contempo dico che si tratta di qualcosa che non mi precluderei di scrivere".

Cradle of Filth: il cantante risponde ad Ed Sheeran

Le parole dette da Ed Sheeran hanno ricevuto già molte reazioni.

Tra queste c'è la reazione del cantante dei Cradle Of Filth Dani Filth, band britannica di genere black metal. Condividendo l'articolo su Instagram il cantante non ha nascosto l'ironia: "Se non lo vedo io non ci credo" dice il musicista. "Alla fine è un tizio del Suffolk come me e potrebbe far bene".

Nel caso in cui Ed Sheeran dovesse veramente pensare di passare alla musica metall, il cantante dei Cradle Of Filth ha già trovato il titolo perfetto. "Che ne dite di 'Dracula's Castle On The Hill?". E lo fa cambiando il titolo di un suo celebre brano, Castle on the hill.