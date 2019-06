Gli Slipknot hanno iniziato ufficialmente il nuovo tour, partendo dalla Finlandia sabato 8 giugno. Scendendo maggiormente nei dettagli e stando a quanto riportato da un articolo pubblicato su Rockol, il noto gruppo metal si è già esibito nella cittadina di Hyvinkaa.

Durante questa prima tournée estiva, il gruppo guidato dal frontman Corey Taylor giungerà anche in Italia, a Bologna, il 27 giugno.

Da Duality a Unsainted: tra vecchie e nuove hit

Nel corso del concerto tenuto in terra nordica, gli Slipknot hanno suonato vecchi e nuovi pezzi che hanno riscosso un certo successo tra gli appassionati di musica rock e non solo.

Nello specifico, la band originaria dello Iowa ha suonato hit ormai storiche come "Duality", "Vermilion", "Spit It Out" e "Before I Forget", insieme alla recentissima "Unsainted".

Gli altri brani presenti nella scaletta del live sono stati l'intro "515", la popolare "People=Shit", "Sic", "Get This", "Disasterpiece", la famosa "The Heretic Anthem", la relativamente recente hit "Psychosocial". Inoltre vanno ricordate "The Devil in I", "Prosthetics", "Custer", "Sulfur", "The Negative One", "All Out Life", "Surfacing", e per finire "Til We Die".

Slipknot in concerto a Bologna il 27 giugno - desmoinesregister.com

Ad agosto uscirà ufficialmente il nuovo album 'We Are Not Your Kind'

Durante la prima tappa di questo tour estivo, gli Slipknot hanno avuto occasione di suonare per la prima volta un brano contenuto nel nuovo album "We Are Not Your Kind", ovvero la già citata "Unsainted". Il prossimo 9 agosto ci sarà l'uscita ufficiale di questo disco che, stando alle previsioni della vigilia, sembra destinato ad avere un notevole successo di vendite non solo negli Stati Uniti, ma anche nel resto del mondo.

Difatti, in "We Are Not Your Kind" sono presenti delle importanti innovazioni musicali e stilistiche che si combinano alla perfezione con il sound e l'attitudine che la band alternative-metal ha da sempre avuto. Indubbiamente, si può ben dire che anche l'ultima fatica di Taylor e compagni non deluderà i fan del gruppo ma anche del metal moderno in generale.

Inoltre i testi del prossimo album non dovrebbero scontentare i fan, poiché saranno sempre più introspettivi e degni di spunti.

Questi, infatti, spaziano dalle tematiche attinenti alla psicologia e ai conflitti interiori sino alle riflessioni religiose già presenti nella hit "Unsainted". Del resto, l'aspetto contenutistico è sempre stato un fattore rilevante nei brani del gruppo metal statunitense, così come l'estetica "horror" incentrata sulle maschere indossate dai componenti della band.

Proprio su quest'ultimo tema, bisogna ricordare che con l'ultimo album gli Slipknot hanno mostrato anche delle nuove maschere.