Metallica alle prese con un importante anniversario. Nel 2021 infatti cadono i 30 anni di uno dei loro album più celebri, il Black Album. In vista di questo anniversario, la band di San Francisco ha fatto sapere che pubblicherà un cofanetto speciale in edizione deluxe rimasterizzata. E, in attesa di questa nuova uscita, il gruppo diffonde la versione alternativa di Sad but True.

Il cofanetto dei Metallica

Il 10 settembre la Blackened Recordings, l'etichetta discografica del gruppo, pubblicherà The Metallica Blacklist. Il cofanetto uscirà per i 30 anni del Black Album, un disco record che ha venduto complessivamente 16 milioni di copie e che è stato capace di rivoluzionare la musica e il rock degli anni Novanta.

La band fa sapere che questa nuova uscita vuole "attraversare un incredibile vastità di generi musicali". In questo nuovo lavoro molti artisti sono stati chiamati a suonare una loro personale versione di un brano dell'album. I guadagni del cofanetto, inoltre, saranno devoluti dai Metallica in beneficienza ai progetti della loro fondazione All Within My Hands.

Il tributo di band ed artisti

Nel cofanetto ci saranno 53 brani reinterpretati da artisti e musicisti molto diversi tra loro. Si passa dai Weezer, St.Vincent, My Morning Jacket ai Ghost, da Elton John a Miley Cyrus, da Robert Trujillo (bassista attuale della band) a Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers e tanti altri ancora. Questo servirà a testimoniare l'enorme influenza culturale che ha avuto il Black Album, capace di abbattere e superare i confini musicali.

La band nel frattempo si prepara al tour per l'autunno in vista dei prossimi Concerti e Music Festival. Ha in programma una serie di date da settembre a novembre negli Stati Uniti. Nel 2022, invece, partirà il tour europeo con la data di Copenaghen del 15 giugno. La band statunitense sarà anche in Italia il 19 giugno per suonare al festival Firenze Rocks, che nelle ultime due edizioni è saltato a causa delle restrizioni dettate dalla pandemia di coronavirus.

La novità per i fan dei Metallica

In attesa dell'uscita del cofanetto, intanto, la band di San Francisco ha regalato a tutti i fan una versione alternativa della canzone Sad But True. Il brano è stato pubblicato come singolo nel 1993, come quinto estratto del Black Album. La versione pubblicata nelle ultime ore è frutto di una sessione di registrazione del febbraio 1991, quando la band era alle prese con i lavori di registrazioni del loro quinto disco.

La canzone è stata scritta dal chitarrista e cantante James Hetfield insieme al batterista Lars Ulrich e si ispira al film Magic del 1978. Per il brano inoltre i Metallica hanno realizzato anche un videoclip, pubblicato nell'ottobre del 1992.