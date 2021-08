Foo Fighters contestati dalla Chiesa Battista. Succede anche questo alla band di Dave Grohl e soci, che da circa 10 anni sono oggetto delle critiche della Chiesa Battista di Westboro, nota per la sua ideologia estrema specie in materia di diritti civili, e che desta curiosità e stupore per le sue posizioni molto forti. Il gruppo però ha voluto rispondere ai contestatori sfoggiando una grande ironia e andando direttamente sul posto per cantare un brano dei Bee Gees.

Contestazione contro i Foo Fighters

I Foo Fighters appartengono alle forze del male?

Questo almeno è quello che sostengono i militanti della Chiesa Battista di Westboro. Alcuni giorni fa alcuni di loro, in occasione del concerto della band in Kansas, hanno dato vita ad una piccola contestazione a suon di slogan e cartelli di protesta nel parcheggio vicino all'area del concerto. I cartelli erano emblematici: "Dio odia il pride", "Poche persone vanno in paradiso" e "Nessun riposo per i malvagi".

Tutto farebbe pensare ad un episodio isolato di una setta di contestatori che non sopporta i Foo Fighters. La band di Dave Grohl, infatti, ha deciso di pubblicare un disco con alcune cover dei Bee Gees. E il gruppo ha deciso di rispondere con grande ironia, con i vestiti in stile Dee Gees.

La reazione della band

Il gruppo stavolta ha deciso di non lasciar perdere. E così, su iniziativa di Dave Grohl, hanno deciso di raggiungere i contestatori a bordo di un camioncino nel parcheggio esterno dell'Azura Amphitheater di Bonner Springs, E, come se non bastasse, hanno suonato la canzone You Should Be Dancing, cover dei Bee Gees.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'ultimo lavoro della band si intitola Hail Satin ed include, oltre a cinque brani estratti dall’ultimo lavoro in studio dei Foo Fighters, anche Medicine at midnight, pubblicata lo scorso 5 febbraio 2021. Non mancano inoltre anche quattro cover dei Bee Gees che fanno parte del periodo "disco" del gruppo australiano, più una canzone di Andy Gibb, dal titolo Shadow dancing,

Dave Grohl & The Foo Fighters trolled the Westboro Baptist Church outside their concert in Kansas tonight. PLAYING DISCO. pic.twitter.com/Ci2yh1M7QR — talkie (@Talkie86) August 6, 2021

La risposta di Dave Grohl dei Foo Fighters

Grazie anche ad alcuni video, si vede il camioncino che parcheggia davanti ai manifestanti della Chiesa Battista di Westboro, che avevano in mano i cartelli contro il gruppo statunitense.

Oltre alla canzone il cantante e frontman Dave Grohl ha voluto dedicare loro un messaggio, a metà tra ironia e serietà.

A bordo del camioncino la risposta di Dave Grohl è chiara: "Signore e signori, avrei qualcosa da dire", ha esordito il frontman dei Foo Fighters. "Sapete una cosa? Io vi amo! Veramente...Io vi amo tutti, questo è quello che dovreste fare...io vi consegno tutto quanto il mio amore, e non dovreste odiare, dovreste ballare!".