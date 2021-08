I Queen di nuovo al Cinema? Questo è quello che sta valutando il chitarrista Brian May. Il musicista, storico membro della band britannica insieme a Freddie Mercury, non esclude che in futuro possa esserci un seguito del pluripremiato film Bohemian Rhapsody, incentrato sulla storia della band e sul suo leggendario cantante.

Al momento l'artista è in cerca di idee e non sembra affatto contrario alla possibilità di una nuova pellicola, complice forse il grande successo che ha avuto il film nel 2018.

May non esclude un nuovo film sui Queen

Bohemian Rhaspody potrebbe avere un seguito: la conferma arriva direttamente per bocca di Brian May.

Il chitarrista e fondatore dei Queen infatti, nel corso di una diretta su Instagram con i suoi fan, ha spiegato che un nuovo film sulla storia della rock band è qualcosa a cui sta realmente pensando. Gli mancano solo le idee per un copione originale.

Il film è stato un autentico successo di pubblico e anche di critica. Si è portato a casa quattro premi Oscar oltre a molti altri riconoscimenti e ha dato ancora più popolarità alla musica della band britannica e alla figura, già leggendaria, del cantante Freddie Mercury.

Il successo di 'Bohemian Rhapsody'

Il film Bohemian Rhapsody ha raggiunto un grandissimo successo in tutto il mondo. La pellicola, uscita nelle sale nel 2018, è stata diretta da Bryan Singer e ripercorre la storia della band dalle origini nel 1970 fino allo storico concerto del Live Aid di Wembley del 1985.

Pur con alcune inesattezze storiche e critiche il film ha contribuito a rendere ancora più popolare nel mondo la rock band britannica.

Alla notte degli Oscar ha ottenuto un risultato straordinario. Sono stati quattro infatti gli Oscar che si è aggiudicato, uno a Rami Malek per il miglior attore, e poi per il miglior montaggio, per il miglior montaggio sonoro e per il miglioro sonoro.

Il film, che in quell'edizione è stato il più premiato, si è portato a casa altri titoli importanti come il Golden Globe, il David di Donatello e il British Film Awards (solo per citarne alcuni).

Le parole del chitarrista dei Queen

Intervenendo nel corso di una diretta Instagram con i suoi fan il chitarrista dei Queen ha confermato l'interesse per il seguito del film Bohemian Rhapsody: "Lo stiamo valutando, stiamo cercando delle idee", ha detto il chitarrista.

"Sarà difficile, visto che nessuno di noi avrebbe potuto prevedere il successo che ha avuto".

Il musicista comunque conferma l'interesse per un nuovo film sulla sua storica band: "Ma sì, ci stiamo pensando, e in ogni caso dovrà avere un grande copione". Non a caso infatti il film in tutto il mondo ha incassato qualcosa come oltre 900 milioni di dollari.