Guns N'Roses con un nuovo brano. La storica rock band statunitense ha pubblicato nelle ultime ore un nuovo inedito che si intitola Absurd. La canzone, suonata a sorpresa nelle ultime date del tour statunitense, è stata scritta durante le registrazioni dell'album Chinese Democracy ed è stata suonata dal vivo più volte nel corso degli anni, anche se in una versione molto differente.

Novità in casa Guns N'Roses

Il brano pubblicato nelle ultime ora rappresenta la prima registrazione che vede insieme Axl Rose, Slash e Duff McKagan dopo la reunion del 2016 che ha segnato un importante punto di svolta per il gruppo nato negli anni Ottanta.

Dopo averla eseguita dal vivo negli ultimi concerti del tour statunitense la band ha deciso di pubblicare la traccia in studio, che si ispira ad una canzone rimasta inedita scritta durante i lavori di Chinese Democracy. Il pezzo è stato scritto dal tastierista Dizzy Reed e originariamente si intitolava Silkworms.

Il tour della band

Il 'nuovo' brano è stato eseguito in più occasioni nel corso degli ultimi concerti del tour statunitense. I Guns N'Roses hanno deciso di riproporlo nella nuova versione in occasione del concerto di Boston dello scorso 3 agosto. Per gli amanti delle curiosità e delle statistiche questo è il primo pezzo inedito pubblicato dai Guns N'Roses dopo la reunion del 2016, che ha visto tra gli altri il ritorno del celebre chitarrista Slash.

In questi anni infatti la band ha preferito suonare dal vivo e fare concerti.

La band californiana ora è nel pieno del suo tour: suonerà per tutta l'estate negli Stati Uniti e continuerà fino ai primi di ottobre per poi spostarsi in Messico. A novembre suoneranno in Australia e in Nuova Zelanda, e poi a giugno del 2022 c'è il tour europeo, con una data prevista anche in Italia per il 10 luglio 2022 allo Stadio San Siro di Milano.

Il nuovo singolo dei Guns N'Roses

Il nuovo singolo Absurd è stato pubblicato nelle ultime ore ed è una sorpresa per tutti i fan. "Alcuni di voi potrebbero aver ascoltato questo pezzo con un nome diverso", ha detto il cantante Axl Rose scherzando con il pubblico presente al Fenway Park di Boston, prima di suonarla per la prima volta.

"Ma è veramente un po' assurdo per noi provarla. Non è stato divertente? E ancora non conoscono lo scherzo...ok si chiama Absurd".

La band infatti, nonostante non abbia mai pubblicato il brano in un album, ha proposto spesso dal vivo la canzone, che si intitolava Silkworms in una prima versione. Nella nuova versione, a cui hanno partecipato Slash e Duff McKagan tra gli altri, il brano ha subito importanti modifiche, rispetto alla prima versione dei Guns N'Roses scritta dal tastierista Dizzy Reed insieme a Chris Pittman, ex compagno di band.