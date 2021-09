Intervistato da VelvetMag, Alessandro Lucino presenta in anteprima il suo nuovo romanzo, L'assassino senza volto, un thriller di genere poliziesco ambientato a Londra, pubblicato da Libromania, un marchio di DeA Planeta Libri. Il romanzo è pre-ordinabile su Amazon e IBS, mentre l’uscita del cartaceo è prevista per il 28 settembre online e nelle librerie.

Chi è Alessandro Lucino

Alessandro Lucino è nato nel 1994 a Giussano e vive a Seveso, una città in Brianza. Ha iniziato la sua carriera come scrittore nel 2017 con il romanzo di formazione La Sfera di Glasbal, pubblicato da Maria Margherita Bulgarini, opera che ha riscosso particolare successo.

Alessandro ha partecipato ad alcuni programmi televisivi e radiofonici, tra cui un'intervista a Radio 105, nel programma radiofonico 105 Night Express, condotto da Dario Spada.

È conosciuto alle cronache rosa soprattutto per la sua relazione con la showgirl e conduttrice televisiva Elisabetta Galimi. I due innamorati erano tra i possibili partecipanti di un'edizione passata di Temptation Island Vip, il reality show di Mediaset condotto da Filippo Bisciglia. Il 10 settembre 2021 Lucino pubblica per l’appunto L'assassino senza volto, un romanzo di genere thriller ambientato a Londra, edito da Libromania. Qui di seguito il booktrailer ufficiale del romanzo.

Ha dovuto documentarsi molto per la stesura del romanzo

Intervistato da VelvetMag, Lucino sostiene che ha dovuto documentarsi molto prima di iniziare a scrivere L’assassino senza volto. Argomenti particolari come l’analisi grafologica, la conduzione delle indagini da parte della polizia o come si esegue un’autopsia sono complicati da scrivere senza la consultazione di professionisti del settore.

Lo scrittore ha dichiarato che la difficoltà più grande è stata rendere credibile la storia. Nonostante abbia una trama di pura fantasia, L’assassino senza volto ha seguito alla lettera i principi invalicabili che si mettono in campo nelle indagini della polizia.

I temi più importanti

Alessandro Lucino ha dichiarato che la morte è un tema caratterizzante de L'assasino senza volto.

Tuttavia specifica che non si riferisce alla morte pensata come fine della vita, bensì il raggiungimento della pace interiore. Aggiunge, inoltre, che anche l’amore è presente come tema del romanzo. Quindi capiamo che nell'opera sono presenti dei delitti e un’indagine della polizia, capitanata dal detective Edward Scott. Anche il tema dell'amore sarà presente nella storia che leggeremo, atipico per un romanzo thriller.

Diventare scrittori ai giorni nostri

Lucino dice che non c’è un modo ben preciso. Consiglia di non pubblicare libri con le cosiddette case editrici a pagamento, cioè quelle che chiedono soldi o acquisto di parte delle copie come conditio sine qua non. Esistono purtroppo questo genere di realtà, ma non sono tutte così.

Infatti, sostiene che le principali case editrici, agenzie letterarie ed esperti del settore dell’editoria, lavora onestamente. L’assassino senza volto di Alessandro Lucino, edito da Libromania (DeA Planeta Libri) è acquistabile in pre-ordine su Amazon e IBS al costo di 12.00 euro euro la versione cartacea e 4.99 euro. Dal 28 settembre si potrà acquistare in tutti gli store fisici e online.