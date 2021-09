Si svolta dalle ore 19 di questo sabato 11 settembre la cerimonia di premiazione della 78^ edizione della Mostra del Cinema di Venezia. L'evento, condotto dalla madrina della kermesse, Serena Rossi, ha assegnato tutti i altri premi della kermesse cinematografica.

L'ambito Leone d'Oro è andato al film francese L'événement di Audrey Diwan, mentre l'italiano Paolo Sorrentino ha vinto il Leone d'Argento-Gran Premio della Giuria col suo film È stata la mano di Dio.

Premiazione della categoria Orizzonti

Come prima cosa sono state effettuate le premiazioni della categoria Orizzonti.

Il Premio degli Spettatori Armani Beauty, consegnato da Roberta Armani, è andato al regista finlandese Teemu Nikki per il film Il cieco che non voleva vedere il Titanic, categoria Orizzonti Extra. Per la categoria Venice VR Expanded, che comprende opere in virtual reality, il premio va a End Of Night di David Adler. Vincitore del premio The Best VR experience è invece Blanca Li con Le Bal de Paris.

Il Premio Opera Prima "Luigi de Laurentiis" (il Leone d'Oro del futuro) è stato consegnato da parte di Roberto Pasolini a Imaculat di Monica Stan e George Chiper-Lillemark.

La giuria Orizzonti ha assegnato il premio Miglior Cortometraggio a Cristòbal Leòn per Los Huesos, corto di animazione ambientato in Cile.

Premio per la miglior sceneggiatura a Peter Kerekes e Ivan Ostrochovskt per Cenzorka (107 Mothers).

Miglior interpretazione maschile a Piseth Chhun (Bodeng Sar) e femminile a Laure Calamy (A Plein Temps). Il Premio Speciale della Giuria Orizzonti va invece al regista Kiro Russo per El Gran Movimiento, mentre il Premio per la Regia a Eric Gravel per A Plein Temps.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il Premio Miglior Film va a Piligrimai (Pilgrims) di Laurynas Bareisa.

I vincitori della 78^ Mostra del Cinema

Sul palco è poi salita la giuria internazionale per assegnare i premi più ambiti.

Il Premio Marcello Mastroianni per il miglior attore emergente è andato a Filippo Scotti, protagonista di È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino.

A Il buco di Michelangelo Frammartino è andato il Premio Speciale della Giuria. Premio per la Miglior Sceneggiatura invece a Maggie Gyllenhaal per The lost daughter, film tratto dall'omonimo romanzo di Elena Ferrante.

La Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile viene assegnata a John Arcilla (per On the Job: The Missing 8) e quella per la miglior interpretazione femminile a Penelope Cruz (per Madres Paralelas).

Il Leone d'argento per la migliore regia a The Power Of The Dog diretto da Jane Campion (adattamento dell'omonimo romanzo di Thomas Savage), mentre il Leone d'argento Gran Premio della giuria va a Paolo Sorrentino per È stata la mano di Dio. Il Leone d'Oro va infine a L'événement della francese Audrey Diwan.