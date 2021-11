Toni Iommi ha pubblicato un nuovo brano. Il chitarrista britannico, storico membro dei Black Sabbath, ha dato alle luce un nuovo brano, interrompendo di fatto un lungo silenzio a livello compositivo di otto anni.

Intervistato dal magazine Rolling Stone, il musicista ha parlato di come è nato il brano e poi del suo rapporto speciale con Ozzy Osbourne, amico e storico compagno di band per molti anni.

Nuovo brano per Tony Iommi

Tony Iommi ha rotto il silenzio. Il musicista è tornato con nuovo materiale inedito a otto anni di distanza dalla pubblicazione dell'album 13 dei Black Sabbath.

La canzone si intitola Scent of Dark ed è un brano interamente strumentale, che ricorda non poco le sonorità della sua storica band.

Scritto dallo stesso Iommi insieme ad altri musicisti, questo non è il primo materiale al quale ha lavorato il chitarrista negli ultimi tempi. Nell'intervista a Rolling Stone infatti fa sapere che ha lavorato anche ad un brano per il nuovo album solista di Ozzy Osbourne. Poi ha parlato anche del rapporto con il cantante e amico di lungo corso, aggiungendo anche alcune curiosità sul loro rapporto.

Il rapporto con Ozzy Osbourne

Nell'intervista si è parlato anche del rapporto con Ozzy Osbourne. Alla domanda su quanto spesso si sente con il cantante Iommi ha risposto in modo divertito.

"Ci sentiamo parecchio, veramente non parliamo visto che noi due non siamo in grado di star al telefono", ha detto il chitarrista. "Credo che abbiamo smesso quando ha preso a chiamarmi alle 2 del mattino e gli dicevo: 'Oz sono le 2', 'Oh, oh, scusami, va bene, ciao'".

Iommi scherza sul fatto che il cantante non ricordi il fuso orario che c'è tra gli Stati Uniti e l'Inghilterra: "Quando suona il telefono a quell'ora del mattino pensi: 'Oh, Cristo, che c'è?

Qualcuno è morto o è accaduto qualcosa'. Invece è lui che dice: 'Oh, oh scusa non sapevo che ore fossero'.

Gli ultimi progetti di Iommi

Per il chitarrista 73enne, nonostante il tour d'addio dei Black Sabbath, non mancano i progetti artistici. L'ultimo brano ne è la conferma: 'Avevo il riff da un po' di tempo ma non ci avevo fatto nulla...quello ci ha dato una base dalla quale partire.

Inizialmente abbiamo costruito la traccia con una batteria programmata, poi Mike Exeter (produttore discografico ndr) ha realizzato un demo di basso e di tastiere ed io ho aggiunto i miei assoli alla chitarra, soltanto per avere un'idea del modo in cui avrebbe suonato".

A lavorare con lui al brano il chitarrista Sergio Mono, il bassista Jimmy Crutchley, il batterista Ash Sheenan, la violoncellista Rebecca Rose e la violinista Julianne Bourne.

Oltre a quest'ultimo brano Tony Iommi ha preso parte anche all'ultimo lavoro in studio di Ozzy Osbourne e sembra essere soddisfatto dal lavoro ottenuto: "Mi piace davvero, mi piace quello che Ozzy ci ha cantato sopra", ha detto il chitarrista. "Credo che abbia fatto veramente un buon lavoro".