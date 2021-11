Alla prima napoletana, lunghi e calorosi applausi per la 'La dolce ala della giovinezza' spettacolo in scena ieri sera mercoledì 24 novembre al Teatro Diana di Napoli con protagonisti Elena Sofia Ricci nei panni di Alexandra Del lago ex diva del cinema, non più giovanissima, alcolizzata e depressa, in fuga da quello che crede un insuccesso del suo ultimo film e il gigolò Chance Wayne, interpretato da Gabriele Anagni.

La protagonista in quest'opera teatrale cerca rimedio alla sua solitudine nelle braccia di un gigolò di nome Chance Wayne, interpretato da Gabriele Anagni.

Quest'ultimo è un attore fallito in cerca di rilancio, ma che farà una triste fine, una volta che si accorgerà di aver perso il suo unico bene, la gioventù. Nel corso dell'opera, viene spiegato che Chance ha deciso di tornare nella sua città natale in Florida in compagnia proprio dell'attrice in declino Alexandra Del Lago, per cercare di riprendersi quello che aveva lasciato nella sua giovinezza, Heavenly, il suo primo amore.

Il titolo originale di quest'opera è Sweet Bird of Youth tradotto in 'La dolce ala della giovinezza'. L'autore Tennessee Williams da grande drammaturgo è riuscito a stupirci alla grande con quest'opera, sovvertendo in maniera geniale, il destino della protagonista.

Il tema centrale è la giovinezza che sparisce troppo in fretta

Dunque, il tema centrale di questo dramma scritto dallo statunitense Tennessee Williams nel 1952 e allestito a Broadway nel 1959 è quello della giovinezza che svanisce molto in fretta e insieme a lei vanno via anche tutti i sogni, le speranze delle persone. E così anche le occasioni e le possibilità svaniscono.

Inoltre, in quest'opera interpretata magistralmente dall'attrice Elena Sofia Ricci, i sono i temi tanto cari all'autore: la perdita dell’innocenza, i vizi della borghesia, nonché i personaggi fragili che sono intrappolati nelle loro miserie terrene.

Queste le parole dell'attrice 59enne in riferimento al suo personaggio: 'Alexandra, così come molti dei personaggi di Williams, ha fatto almeno un giro all’inferno e poi ha cercato di uscirne o con la fuga o con la follia'.

Infatti, è proprio a causa del suo vissuto che la protagonista è una donna forte e vera, anche se si è resa conto di essere ormai solo un ex star del cinema che non potrà più avere gli stessi ruoli che ha interpretato quando era giovane.

I due attori hanno interpretato magistralmente i ruoli che gli sono stati assegnati

Elena Sofia Ricci è stata perfetta nel ruolo di Alexandra Del Lago, ha interpretato il ruolo della donna sofferente e seducente in un modo impeccabile, conquistando la scena. Infatti, l'attrice è riuscita a dare grande credibilità al personaggio interpretato.

Allo stesso modo, anche Gabriele Anagni è stato impeccabile nel ruolo di Chance. Inoltre, l'attore è stato bravo e non è apparso per nulla intimorito nel dividere la scena con una grande interprete come Elena Sofia Ricci.

I due attori si sono assecondati a vicenda nei gesti e nelle battute e hanno l'opera perfetta, grazie alla convinzione delle loro battute, accompagnate dalla grande tecnica attoriale.