Esce il 20 dicembre il nuovo libro di Cristiano Carriero, intitolato "24 dicembre". Edito da "Les Fleuners Edizioni" nella collana "Montparnasse", il volume racconta di una grande amicizia, sullo sfondo della Bari di oggi.

L'autore, originario di Bari, è fortemente legato alla sua città, e infatti ha scelto di ambientare il suo romanzo proprio nel capoluogo pugliese.

La trama

È la prima vigilia di Natale del nuovo millennio. Quattro amici, quasi diciottenni, suggellano un patto: quello di ritrovarsi, in quello stesso luogo, alla vigilia di Natale di venti anni dopo.

A raccontare la storia è Ernesto, attraverso cui il lettore passa in rassegna vent'anni di vita costellati di sogni, desideri, delusioni, dolori e speranze.

Proprio nella città di Bari si intrecciano i destini dei quattro amici, che poi sono quelli di un'intera generazione. Ernesto, infatti, ripercorre il ventennio raccontando a sua figlia Amaranta gli episodi salienti della sua vita. Un modo per sentirla più vicina e per non accorgersi che il tempo passa inesorabile, per tutti.

Il tema del romanzo

"La Vigilia di Natale ha un significato particolare per tanti di noi. È la promessa di poter tornare, il pensiero di riportare tutto a casa almeno per un giorno. O l'illusione di poterlo fare definitivamente, perchè questa in fondo è la nostra missione: ritornare", così recita un passaggio del libro.

La nostalgia, l'amicizia, il tema del ritorno: Carriero segue il filone del romanzo emozionale. C'è la Puglia nel suo libro, che fa da sfondo alle vicende dei quattro amici. C'è in particolare la città di Bari, affascinante e suggestiva, location delle storie di quattro amici che promettono di rivedersi dopo 20 anni, come se prometterlo significasse, per ognuno, già esserci.

L'amicizia, leit motiv del romanzo

Lo stesso autore ha dichiarato che, nonostante sia sempre in giro ovunque, per lavoro, in realtà il 24 dicembre, qualsiasi cosa accada, c'è un unico luogo dove fa di tutto per essere: ed è proprio Bari.

Nel libro di Cristiano Carriero ci si può facilmente immedesimare: può essere la storia di chiunque sia stato un giovane sognatore e custode di uno dei valori più alti dell'esistenza, l'amicizia.

Il libro ricrea l'atmosfera rarefatta di momenti ormai passati che hanno unito intere generazioni. E la vigilia di Natale rappresenta un momento magico perchè rimette in campo sensazioni, promesse, desideri e speranze, anche le più recondite e intime