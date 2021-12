Nel corso della serata di Sanremo Giovani, andata in onda su Rai1 ieri sera 15 dicembre, sono stati proclamati i tre giovani cantanti che a febbraio 2022 prenderanno parte al Festival di Sanremo tra i Big. A vincere è stato Yuman con "Mille Notti", seguito da Tananai con "Esagerata" e da Matteo Romano con "Testa o croce", classificatosi terzo.

Così come già accaduto negli ultimi due anni, i vincitori sono stati tre e non due, così da dare spazio a più giovani tra l'1 e il 5 febbraio, quando le luci dell'Ariston si accenderanno ancora una volta per il Festival di Sanremo.

Così, il numero di Big in gara sale a 25, con i tre vincitori che porteranno in gara tre canzoni inedite: con "Ora e qui", Yuman salirà sul palco da neovincitore di Sanremo Giovani, Tananai con "Sesso occasionale" e Matteo Romano con "Virale".

Sanremo 2022, Yuman canterà 'Ora e qui'

Non è di certo mancata l'emozione sul palco dell'Ariston, a cominciare dal momento in cui Yuman è stato eletto vincitore di Sanremo Giovani. Classe '95, Yuman è nato a Roma da padre capoverdiano e madre romana, e ieri sera si è esibito con il brano "Mille Notti". Fin da bambino, la musica ha fatto parte della sua vita, tanto da iniziare a scrivere brani a 18 anni non ancora compiuti, che lo porteranno persino all'estero tra Londra e Berlino.

Decide poi di tornare a Roma nel 2016, dove ha l'opportunità di collaborare con la Leave Music, che seguiva già Mannarino, Tosca e Avincola, che hanno partecipato all'edizione 2021 del Festival. Nel 2017, arriva l'importante firma con Universal Music, che lo porterà ad essere selezionato per Sanremo Giovani. Il suo grande talento lo ha così coronato ieri sera come primo classificato, diventando ufficialmente uno dei Big in gara al Festival di Sanremo con "Ora e qui".

Tananai con 'Sesso occasionale' tra i Big di Sanremo

Il secondo classificato Tananai, nome d'arte di Alberto Cotta Ramusino, è nato a Milano nel 1995. Si è dedicato fin da ragazzo alla musica, nel 2017 Tananai pubblica un album di musica elettronica con Universal Music dal titolo "To Discover And Forget" ma con uno pseudonimo: Not For Us.

In seguito, continua a sperimentare con altri generi musicali fino a giungere alla stesura di testi in italiano. All'inizio del 2020, Tananai pubblica "Piccoli Boati" e a marzo 2021 esce con "Baby Goddamn", con ottimi risultati anche sulla piattaforma Spotify.

Ieri sera l'artista è riuscito poi a garantirsi la partecipazione al Festival Sanremo 2022 con la sua performance di "Esagerata", mentre a febbraio si esibirà con il brano "Sesso occasionale".

Il 18enne Matteo Romano canterà 'Virale' sul palco di Sanremo

A concludere il podio con il suo terzo posto c'è infine Matteo Romano, che all'età di 18 anni vanta già una grande notorietà avendo partecipato a "Next Talent" e avendo ottenuto il disco di platino con il singolo "Concedimi". In occasione di Sanremo Giovani ha cantato il brano inedito "Testa e croce", e salirà sul palco di Sanremo 2022 cantando "Virale".