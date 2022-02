“Ali su El Alamein” è il primo fumetto pubblicato dall’Aeronautica Militare per raccontare la sua storia che si appresta a diventare centenaria. Il 28 Marzo del 2023 sarà infatti il giorno in cui l’Arma Azzurra festeggerà i suoi cento anni dalla Costituzione quale forza Armata autonoma.

L'obiettivo della collana è avvicinare i giovani e gli appassionati al mondo dell'Aeronautica Militare

L’iniziativa ha l’obiettivo di portare all’attenzione dei più giovani e dei numerosi appassionati alcuni eventi della storia dell’Aeronautica Militare e dei suoi protagonisti con una originale e strutturata narrazione a fumetti, organizzata in una collana di 12 volumi la cui realizzazione è stata affidata ad autori e disegnatori selezionati.

La prima pubblicazione è il volume, realizzato da Marco Trecalli, che racconta le gesta di quattro aviatori, il Colonnello Mario Giuliano, il Capitano Livio Ceccotti e i Tenenti Ezio Bevilacqua e Giuseppe Oblach, (Medaglia d’Oro al Valor Militare) durante la Seconda Guerra Mondiale, nei cieli di El Alamein, una piccola stazione a circa 100 km da Alessandria d’Egitto dove avvenne la più grande battaglia d’Africa.

Il racconto di un episodio leggendario con le battaglie epiche nei cieli dell'Africa

In questo contesto si inseriscono le gesta di questi aviatori, con un epilogo di un episodio storico leggendario, compiuto nell’aeroporto angloamericano di Benina, nell’Africa settentrionale. La Regia Aeronautica realizzò una serie di azioni eroiche ingaggiando duelli aerei mozzafiato.

Fu per l'epoca una battaglia senza precedenti anche per le difficoltà dovute alle piste sabbiose e i piloti italiani furono protagonisti di battaglie epiche con i loro caccia Macchi MC.202 Folgore, contro un velivolo passato ormai alla storia per la sue riconosciute capacità: lo Spitfire. Il racconto e le azioni valorose diventano riflessione sul coraggio degli uomini oltre il proprio limite.

Il fumetto passa in rassegna non solo gli accadimenti storici ma mette in evidenza i valori e le gesta di uomini che hanno reso onore alla patria spinti dalla passione, con coraggio e spirito di sacrificio hanno tenuto fede al giuramento fatto. E’ un racconto che tende a portare a conoscenza storie e gesta che non sono tanto conosciute.

Attraverso i disegni si riesce, con il tratto moderno a far rivivere l’atmosfera di quel periodo. Presente e passato si fondono insieme. Inoltre l’autore, nel delineare l’anima dei personaggi, in un contesto cosi emotivamente forte come quello della guerra ha anche voluto omaggiare in un “cameo” due fumettisti del passato: Kurt Caesar, famoso fumettista de “Il Vittorioso”, e Hugo Pratt, riprodotto inizialmente come una guida, fino a combinarsi via via con la voce narrante del deserto stesso, nel susseguirsi dei ricordi nella storia.

I 12 volumi racconteranno aerei, piloti e uomini dell'Aeronautica Militare

La collana di fumetti sarà l'occasione per scoprire aerei, piloti e uomini coraggiosi che hanno reso onore all'Aeronautica Militare e all'Italia.

Saranno infatti raccontati Fulco Ruffo di Calabria, Luigi Broglio, i fratelli Pezzi, ma anche vicende tragiche come l'eccidio di Kindu e operazioni più vicine ai nostri giorni come la missione “Locusta”, senza tralasciare il fondamentale impegno dell'Aeronautica verso i cittadini e il paese attraverso il racconto di elicotteri e velivoli che salvano vite umane dentro e fuori i confini nazionali.

Grazie all’accuratezza di sceneggiatori e disegnatori e al personale dello Stato Maggiore dell’Aeronautica è stato possibile ricostruire fedelmente una serie di fatti storici in grado di suscitare emozioni non solo tra chi è appassionato di Aeronautica Militare e di volo ma anche tra coloro che si affacceranno per la prima volta al mondo dell’Arma Azzurra.

Il primo fumetto del Centenario è disponibile sullo store dell’Aeronautica Militare su Amazon.