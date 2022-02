Con Passione verso il futuro è lo slogan che accompagna l'Aeronautica Militare nella promozione dei Concorsi per entrare in Forza Armata. C’è ancora tempo fino al 15 febbraio 2022 per partecipare al Bando di Concorso per l’ammissione di 105 Allievi Ufficiali dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica.

Il concorso, per l'anno accademico 2022-2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale n. 3 dell'11 gennaio 2022.

I profili a concorso e i requisiti di ammissione

Sono 105 i posti disponibili, suddivisi fra i vari ruoli del settore d'impiego: si va dai 58 posti per i piloti (ruolo naviganti normale) ai 14 posti per il ruolo normale delle armi.

16 saranno i posti per gli ingegneri (ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico), 9 per il ruolo del Corpo di Commissariato. Saranno infine 8 i posti per i medici (Ruolo normale del Corpo Sanitario).

Per poter partecipare è necessario aver compiuto il 17esimo anno di età e non aver superato il 22esimo. È inoltre necessario aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di scuola superiore). Anche coloro che sono all'ultimo anno della scuola superiore possono presentare la domanda.

Le prove concorsuali saranno suddivise in varie fasi

Il concorso si articolerà in varie fasi che concorreranno alla graduatoria di merito. L'iter selettivo andrà dalle prove di preselezione e di conoscenza della lingua inglese, agli accertamenti psico-fisici, attitudinali e alle prove di italiano (scritto) e matematica (orale).

Alcune fasi saranno esclusivamente per gli aspiranti che concorrono ad un ruolo specifico.

Al termine dell’iter concorsuale verrà formata una graduatoria di merito con i vincitori, che saranno ammessi ai corsi regolari.

L’impiego e i profili di carriera sono diversificati secondo il ruolo e le specialità

Lo sviluppo di carriera mette a frutto il periodo di formazione e la professionalità acquisita secondo uno standard molto efficace e altamente professionalizzante.

Si va dai dai Piloti assegnati ai Reparti Operativi dell'Aeronautica Militare, agli Ufficiali che si, occuperanno dell' organizzazione e del funzionamento della Forza Armata.

Stessa prospettiva per gli ingegneri che svolgeranno il loro servizio in un Ente Tecnico con possibilità di carriera per impieghi dirigenziali.

Nell'ambito amministrativo e giuridico i commissari con prospettiva di crescita nell'organizzazione con compiti di studio, gestione e consulenza giuridica.

Non meno gratificante la carriera degli Ufficiali Medici che va dal dirigente di servizio sanitario a incarichi dirigenziali negli istituti di Medicina Aerospaziale o in altre organizzazioni come ministeri, sia di vertice che intermedi.

L'Accademia Aeronautica è un'eccellenza nella formazione degli Ufficiali dell'Aeronautica Militare

Il vincitore di concorso viene ammesso a frequentare i corsi regolari presso l'Accademia Aeronautica a Pozzuoli, in provincia di Napoli. Si tratta dell'istituto che provvede alla formazione dei giovani aspiranti Ufficiali dell'Aeronautica Militare.

Tutti i corsi accademici e le opportunità formative sono orientate alla crescita delle capacità personali, professionali e di leadership di coloro che formeranno in futuro la dirigenza dell'Aeronautica Militare al servizio dei cittadini.