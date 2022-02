Ronn Moss, il “Ridge” di “Beautiful”, è rimasto incantato dalla Puglia e ha deciso di acquistare la Masseria Paretano Nuovo, una struttura del XVIII secolo nelle campagne tra Monopoli e Fasano.

Ronn Moss e il suo amore per la Puglia

L’attore aveva già soggiornato in Puglia nel 2012, quando aveva girato tra Polignano a Mare e Alberobello alcune puntate di Beautiful, divenute celebri per il matrimonio tra Ridge e Brooke, e nel 2018, in occasione della partecipazione alla gara di cronoscalata automobilistica “Fasano-Selva”. Nelle sue precedenti visite della regione si era innamorato delle bellezze naturali che offre la Puglia, al punto da aver avviato la produzione di un vino, il “Wine Moss”, e aver cercato a lungo l’opportunità di viverci in pianta stabile.

Acquistare la masseria, per lui, è stato la realizzazione di un sogno. “Mettere su casa è una cosa seria”, ha dichiarato l’attore: “è il mio fidanzamento ufficiale con questa terra meravigliosa, della quale mi innamoro ogni giorno di più.” Ronn Moss ha intenzione di vivere nella masseria, al punto da aver chiesto la residenza a Fasano e aver deciso di trascorrervi almeno sei mesi l’anno. A conferma del legame speciale che ha con questa terra, Moss ha anche ambientato qui il suo primo film di cui è produttore, “Surprise trip”, lungometraggio di cui è anche attore principale insieme a Lino Banfi; ambientato tra New York e la Puglia, il film, una commedia che racconta la storia di un broker newyorkese che acquista una masseria in Puglia per dare una svolta alla propria vita ma diventa vittima di una truffa, è stato presentato alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia.

L’Italia, oltre a Ronn Moss, ha incantato numerose star internazionali

Ronn Moss non è la prima star internazionale incantata dalle bellezze dell’Italia, visto che sono parecchie le celebrità che hanno acquistato palazzi e tenute prestigiose nel Bel Paese. Uno dei primi è stato Sting, che dopo essersi stabilito fin dal 1990 a Migliarino, in provincia di Pisa, ha acquistato il Palagio, una villa nobiliare del XVI secolo, a Figline Valdarno, e ricavato una magnifica tenuta in cui produce vino, olio e miele, seguito poi da star del calibro di George Clooney, che ha comprato la stupenda Villa Oleandra a Laglio sul Lago di Como o Meryl Streep e Helen Mirren, che hanno acquistato casa nel Salento.

La destinazione della masseria di Ronn Moss

L’attore ha acquistato la masseria per potervi risiedere e godere della bellezza di una location immersa nella natura, circondata da ulivi secolari e muretti a secco, che secondo quanto sostiene l’attore gli ricorderebbe la sua natìa Los Angeles per la presenza degli amati cavalli, ma anche per avviare un’attività commerciale.

Avrebbe infatti intenzione di sfruttare il country resort per ricevimenti matrimoniali ed eventi, accogliendo personalmente, quando glielo consentiranno gli impegni internazionali, gli ospiti della masseria.