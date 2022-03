Nella notte italiana tra domenica 27 marzo e lunedì 28 marzo si è svolta la Notte degli Oscar. Durante la premiazione, il conduttore Chris Rock ha portato in scena una gag comica. L'ironia sulla malattia della moglie di Will Smith, però, ha mandato l'attore su tutte le furie.

L'accaduto

Durante la Notte degli Oscar è accaduto qualcosa di impensabile. Il conduttore e comico ha deciso di punzecchiare tutti i presenti alla premiazione. Arrivato a Will Smith, Chris Rock ha menzionato la moglie Jada Pinkett. Il comico ha ironizzato sulla malattia dell'attrice - Jada pare che soffra di alopecia.

Chris Rock ha chiesto se la moglie di Will Smitt abbia recitato nel film "Soldato Jane" dove Demi Moore interpreta un soldato con la testa rasata.

Mentre l'attrice imbarazzata ha rivolto lo sguardo al cielo, Will Smith si è alzato e ha colpito con uno schiaffo il conduttore. Successivamente l'attore di Hollywood, dopo essere tornato al suo posto, ha cominciato a urlare contro il presentatore della manifestazione: "Togliti da quella schifosa bocca il nome di mia moglie". Non contento, l'attore ha rincarato la dose: "Ho detto non usare più il suo nome".

Smith pentito

Chris Rock, incredulo per l'accaduto, ha cercato di ironizzare: "Questa è la più grande notte nella storia della televisione". Poco dopo, Will Smith è salito sul palco per ritirare il premio Oscar come Miglior Attore.

Una volta presa la parola, il divo di Hollywood ha chiesto scusa per il gesto commesso poco prima. Il diretto interessato in lacrime ha esordito: "L'amore mi fa fare follie". Poi Will ha confidato di essere stato sopraffatto da quello che Dio gli avrebbe chiesto di fare. Will Smith ha rivelato di voler essere un portatore di messaggi d'amore, per questo non riusciva ad accettare la presa in giro nei confronti della donna che ama.

L'attore non ha nascosto quanto sua moglie sia stata male per la malattia che ha colpito i suoi capelli. Come spiegato da Smith, Jada Pinkett è la donna più forte che abbia mai incontrato sul suo cammino. A tal proposito Will Smith ha dichiarato di essere consapevole che nel loro mestiere bisogna accettare anche chi non porta rispetto, sorridere e andare avanti.

Nel suo caso, però, l'attore ha ammesso di non esserci riuscito in quanto per proteggere i suoi affetti è pronto a tutto.

Le conseguenze del gesto dell'attore

Al termine della notte degli Oscar, Chris Rock ha deciso di non presentare denuncia contro Will Smith. Mentre l'attore ha chiesto scusa ai presenti e all'Academy con la speranza che possa essere nuovamente invitato alla cerimonia, è arrivata la condanna dell'organizzazione: "L'Academy non perdona la violenza in qualsiasi forma".