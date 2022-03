Questa notte è andata in scena la premiazione dei premi Oscar 2022. Quest’anno la cerimonia non ha vissuto momenti emozionanti solo relativamente alle premiazioni, con l’Oscar per Miglior Film andato a “C.O.D.A. – I Segni del Cuore”. Una pessima battuta del comico Chris Rock ha infatti scatenato la reazione di Will Smith che è salito sul palco e lo ha colpito al volto in quella che inizialmente sembrava una gag, ma che si è poi rivelato essere un vero scatto di rabbia dell’attore a protezione della moglie, oggetto di una battuta di cattivo gusto.

Lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock

La Notte degli Oscar 2022 sarà ricordata non solo per le statuette assegnate (con poche sorprese) o per il minuto di silenzio dedicato alla Guerra in Ucraina. Sicuramente il momento più inatteso della serata è stato lo schiaffo di Smith a Chris Rock durante il monologo di quest’ultimo. Il comico e regista statunitense era impegnato nella sua performance sul palco quando ha iniziato ad interagire con Will Smith e la moglie Jada Pinkett Smith. Sulle prime sia Will che il pubblico hanno gradito le battute del comico, che però ha passato il segno facendo una brutta battuta sui capelli rasati della Pinkett, paragonandoli a quelli di Demi Moore nel film “Soldato Jane”.

Pinkett tuttavia soffre di alopecia e il marito non ha per nulla gradito il riferimento: Will si è alzato in piedi ed è corso sul palco, tra le risate del pubblico che probabilmente si aspettava una gag da copione, e ha colpito con un fortissimo schiaffo Chris Rock. Il comico, visibilmente sorpreso, ha esclamato “oh wow, Will Smith mi ha appena preso a schiaffi!

”, ribadendo poi che si trattava di uno scherzo.

L’inquadratura si è spostata su Will Smith, visibilmente teso, che esclamava “Tieni fuori il nome di mia moglie da quella tua bocca. Non nominare mia moglie”, ripetuto più volte.

A quel punto Chris Rock ha chiuso la questione con una battuta “Questa è la notte più bella della storia della tv”.

Will Smith vince la statuetta di Miglior Attore

L’incredibile serata di Will Smith si è però chiusa con la vittoria dell’Oscar come Migliore Attore Protagonista per il film “King Richard – Una famiglia vincente”. Durante la premiazione l’attore si è scusato con il pubblico e con l’organizzazione dell’Academy Awards per quanto successo poco prima e per lo scatto d’ira. Nel film Will ha interpretato Richard Williams, il padre delle due tenniste Venus e Serena Williams.

L'Oscar per il Miglior Film è andato a C.O.D.A. – I Segni del Cuore.

Niente da fare invece per l'italiano Paolo Sorrentino con la sua “È stata la mano di Dio”, che non ha replicato il successo di “La Grande Bellezza” del 2014 nella categoria di Miglior Film Internazionale: la statuetta è andata a Drive My Car.