Nihan volterà pagina con Deniz dopo l'addio a Kemal nell'ultima puntata di Endless Love in onda martedì 4 febbraio in prima serata. Le anticipazioni spiegano che Kemal ed Emir perderanno la vita e Nihan resterà da sola con la sua bambina. Dopo un primo periodo di disperazione, la protagonista ricomincerà a vivere lavorando a contatto con i bambini e ricordando a Deniz il suo amato papà.

La resa dei conti per Emir e Kemal

Nella puntata finale di Endless Love la tensione sarà alle stelle e per Emir e Kemal ci sarà la resa dei conti. Dopo il suo ricovero in ospedale, Emir costringerà Kemal ad aiutarlo a sfuggire alla polizia.

Soydere non avrà altra scelta e pur di salvare la vita ad Ayhan e Nihan porterà via con sé Emir. Hakan ordinerà ai suoi uomini di seguire l'auto di Kemal per tenere sotto controllo ogni spostamento. Kozcuoğlu sarà fedele alla parola data, perché appena salirà nella macchina di Kemal ordinerà al suo uomo di liberare Ayhan. Per Hakan non sarà più possibile monitorare gli spostamenti di Kemal, perché Emir gli farà cambiare auto a pochi km dalla partenza. Kozcuoğlu prometterà a Kemal che lo condurrà da Nihan e lo porterà in un luogo isoltato in campagna. Da qui, Soydere dovrà seguire un percorso indicato da Emir: "Hai venti minuti esatti per salvare Nihan". La donna si troverà legata in cima ad una roccia con una bomba ad orologeria accanto.

Kemal le correrà incontro, ma lei lo metterà in guardia: "Non venire, è pieno di mine", urlerà pietrificando Kemal.

Il tragico epilogo e la speranza per Nihan

Le anticipazioni di Endless Love descrivono un epilogo tragico per i protagonisti, in cui non ci sarà nessuna vittoria. Kemal e Nihan resteranno a distanza e si dichiareranno amore eterno, ricordando i momenti più belli vissuti insieme.

Emir comparirà poco dopo, consapevole che a Kemal basta alzare una gamba per far esplodere la mina. Kozcuoğlu slegherà Nihan che correrà subito incontro a Kemal. Nel seguirla, Emir metterà il piede su una mina e sarà immobilizzato come Kemal. Se uno dei due toglierà il piede dal suo posto perderà la vita. Nihan uscirà dal campo minato grazie alle istruzioni di Emir, mentre Kemal resterà in trappola con il suo nemico e dopo aver detto addio alla sua amata farà esplodere la mina, Kemal ed Emir perderanno entrambi la vita e per Nihan sarà molto difficile andare avanti.

I primi giorni per la donna sarà impossibile pensare a un futuro, tanto che tenterà di farla finita con delle pillole. L'arrivo di Leyla impedirà il peggio e la presenza di Deniz spingerà Nihan a riprendere in mano la sua vita. La protagonista avrà bisogno di tempo, ma riuscirà a voltare pagina con sua figlia. Nihan lavorerà a contatto con i bambini e si farà forza con Deniz, anche se non dimenticherà mai Kemal e il suo ricordo sarà sempre vivo anche in sua figlia. Le foto di Soydere saranno sul frigo della loro casa e Deniz bacerà suo padre durante la giornata. Ci sarà sempre una sedia vuota nelle riunioni di famiglia e Nihan porterà sempre nel cuore le parole che Kemal le ha lasciato nella sua ultima lettera.

Un finale che lascia l'amaro in bocca

Endless Love è stata una dizi molto amata dal pubblico di Canale 5 che si è appassionato alla storia di Nihan e Kemal sin dalle prime puntate. Non era facile pareggiare il successo di Terra amara, eppure le vicende dell'amore contrastato dei due protagonisti hanno conquistato il cuore del pubblico. Il finale, tuttavia, è stato giudicato deludente da molti utenti che hanno visto le puntate turche e hanno commentato nei gruppi Facebook dedicati a Endless Love. "Ci lasceranno l'amaro in bocca", si legge tra i tanti commenti, "Il finale avrebbe dovuto vedere Emir in prigione e Kemal dalla sua famiglia". Altri fan, invece, hanno criticato l'eccessiva violenza all'interno della soap: "Queste puntate sono troppo violente": A partire da mercoledì 5 febbraio, Endless Love sarà sostituita da Tradimento, la dizi turca che è già partita su Canale 5 andando in onda in prima serata di domenica.