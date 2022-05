Dopo l'addio di Daniel Craig al personaggio dell'agente segreto James Bond, avvenuto con "No time to die", si rincorrono voci e rumor su chi potrebbe essere in futuro il nuovo 007. In una recente intervista la produttrice Barbara Broccoli ha dichiarato: "È una decisione importante. Non si tratta solo di scegliere un ruolo".

Di seguito approfondiamo chi sarebbero, secondo alcune indiscrezioni, i principali "candidati" a impersonare James Bond in futuro.

Regé-Jean Page

La 31enne star della serie tv "Bridgerton", in cui impersonava il duca di Hastings, nell'aprile del 2021 ha abbandonato il telefilm, apparentemente per divergenze creative con la sceneggiatrice Shonda Rhimes.

In molti hanno pensato che dietro a questa decisione ci fosse anche l'imminente annuncio di Regé-Jean Page come nuovo agente 007.

In merito, l'attore ha dichiarato che "Se sei inglese e fai bene il tuo lavoro di attore, inevitabilmente prima o poi vieni considerato per il ruolo", oltre a dirsi lusingato di essere stato preso in considerazione.

Regé-Jean Page sarebbe adatto per una sorta di riavvio della serie con un Bond più giovane. Bisogna vedere se i produttori riterranno che abbia sufficiente esperienza.

Henry Cavill

Il nome di Henry Cavill è legato a quello di James Bond da prima che il ruolo fosse affidato a Daniel Craig.

L'attore protagonista di "The Witcher" sostenne infatti un provino per diventare il nuovo 007 ma all'epoca fu giudicato troppo giovane (aveva 23 anni) dal regista di "Casinò Royale" Martin Campbell.

Sono passati diversi anni da allora e intervistato in merito nel 2021 Cavill aveva dichiarato: "Il tempo dirà chi sarà il nuovo Bond. Dipende in quale direzione vogliono portare 007, mi piace pensare che tutte le opzioni siano sul tavolo".

Tom Hardy

Il 44enne Tom Hardy è tra i più papabili a diventare il nuovo 007, per diversi motivi.

L'attore londinese è fisicamente adatto per il ruolo e ha recitato in diversi film d'azione ("Mad Max: Fury Road", "Venom", "Il cavaliere oscuro - Il ritorno"), ed è sicuramente una star in ascesa nel panorama internazionale.

Lo stesso Pierce Brosnan l'anno scorso ha dichiarato che Tom Hardy "metterebbe un po' di movimento" nel ruolo di 007.

Di contro, è da valutare se Hardy è interessato a partecipare a un altro franchise dopo quello di "Venom", e se i produttori vogliono puntare su una scelta forse troppo ovvia e troppo simile a quella fatta con Daniel Craig.

Idris Elba

Anche il nome di Idris Elba è stato per lungo tempo tra i favoriti per il dopo Craig. L'attore, diventato celebre e molto apprezzato grazie alla serie tv "Luther", ha poi partecipato a diversi film anche d'azione, quali "Suicide Squad" e "Fast & Furious: Hobbs & Shaw".

Unico ostacolo sarebbe la sua età. Idris Elba ha 49 anni e questo lo rende difficilmente opzionabile per più di un paio di film di 007.

Robert Pattinson

Erano molti gli scettici in merito alla scelta di Robert Pattinson per il ruolo da protagonista nel "The Batman" di Matt Reeves.

L'attore era stato giudicato troppo magro e poco adatto a un personaggio prettamente d'azione, ma Pattinson ha fugato ogni dubbio e si è dimostrato perfettamente in grado di ricoprire anche ruoli action.

Il 36enne londinese ha anche impersonato una sorta di agente segreto in "Tenet" di Christopher Nolan, non c'è da stupirsi dunque che anche il suo nome sia nella lista dei possibili futuri James Bond.

Richard Madden

Il 35enne attore scozzese è diventato celebre impersonando Robb Stark ne "Il trono di spade", ma il suo nome è stato accostato a 007 quando ha impressionato pubblico e critica recitando nella serie tv "Bodyguard".

Prossimamente Richard Madden reciterà nella serie di spionaggio "Citadel", prodotta dagli Amazon Studios, e questo potrebbe essere un ottimo allenamento in vista del ruolo di James Bond.