Sabato 10 dicembre 2022 si è conclusa la ventunesima edizione del Festival del Cinema di Porretta, kermesse cinematografica che ha accolto al cinema Kursaal numerose proiezioni e incontri con registi per il pubblico appassionato di cinema libero e indipendente. Un festival che ha visto numerosi ospiti. Da Pivio che ha parlato di musica e cinema e del rapporto che intercorre tra le due arti e Elmi che ha lodato l'opera di Salce spiegando che la decisione di metterlo come padrino derivava dalla volontà di farlo conoscere alle nuove generazioni.

Nel corso della serata sono stati attribuiti tre riconoscimenti alle pellicole trionfatrici del Concorso Fuori dal Giro, tra cui il il quello della Giuria dei Giovani, formata da circa 60 studenti provenienti dagli istituiti scolastici della zona, a Settembre di Giulia Louise Steigerwalt.

Il riconoscimento del pubblico è andato a Acqua e Anice di Corrado Ceron, mentre quello della Giuria SNCCI (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani) è stato assegnato a Rue Garibaldi di Federico Francioni.

Le parole dei trionfatori del Concorso Fuori dal Giro di Porretta 2022

"Quando il tuo film tocca lo spettatore è sempre bellissimo", ha esordito così Giulia Louise Steigerwait al momento della ricezione del riconoscimento della Giuria dei Giovani al Festival del Cinema di Porretta 2022.

"Spero che il mio Acqua e Anice sia stato un po' come un breve viaggio, emozionante", queste sono state le prime parole del regista vicentino Corrado Ceron, ricevendo il Premio del Pubblico al Festival.

"Sembra sempre un miracolo vincere", ha dichiarato Federico Francioni, alla notizia del suo Premio della Giuria SNCCI. "Sono felicissimo perché testimonia un'attenzione per il linguaggio per un tipo di cinema che chiamiamo documentario", ha poi continuato il regista di Rue Garibaldi. "Poter riconoscere un film fatto in casa, il lavoro sulla forma riesce a diventare qualcosa di condivisibile", ha infine chiosato Francioni classe 1988 al termine della cerimonia di riconoscimento.

Altri riconoscimenti del Festival: Premio Nazionale Elio Petri

Tra i film premiati al Festival del Cinema di Porretta 2022, è stato presente anche il film Piccolo corpo di Laura Samani, pellicola che si è aggiudicata il Premio Nazionale Elio Petri (giunto alla quarta edizione).

Il film tratta la storia di Agata, una donna che dà alla luce una bambina già esanime, alla quale viene negato il battesimo e quindi intraprende un viaggio per portare la figlia in Val Dolais, località immersa tra le monti del profondo settentrione in cui è situata un luogo di culto religioso in grado - secondo la leggenda - di riportare in vita i bambini nati morti, sperando in un miracolo.