Lo scorso lunedì 5 dicembre si è tenuto al Cinema Kursaal in occasione del Festival del Cinema di Porretta 2022, l'incontro I Mestieri del Cinema, presentato dal musicista e compositore Roberto Pischiutta, in arte Pivio. Quest'ultimo ha raccontato diversi segreti dietro alla realizzazione di colonne sonore per film famosi, tra cui Humam di Ferzan Ozpeteck, Diabolik 2-Ginko all'attacco fino all'Ispettore Coliandro dei Manetti Bros. La redazione di Blasting News ha colto l'opportunità di fare qualche domanda a Pivio sull'evoluzione sulla realizzazione delle colonne sonore per una pellicola e su quali sono stati i cambiamenti nel corso degli anni.

Pivio racconta come si sono evolute le colonne sonore nel cinema

"Rispondo con un aneddoto strano. Leggete Nathan Never? La copertina del libro è stata costruita con un'intelligenza artificiale. Quando ho iniziato a lavorare nella musica applicata alle immagini, il contributo umano era evidentissimo " ha esordito così Pivio, rispondendo riguardo ai cambiamenti della musica nel cinema con un confronto tra un'epoca moderna e una più remota. "L'evoluzione fa si che sempre più spesso, soprattutto in serie tv di alcune piattaforme, si stanno imponendo dei modelli musicali che possono essere riprodotti abbastanza facilmente dalle intelligenze artificiali, Se volete farvi un giro in rete e cercate artificial intelligence music troverete già semplicemente tutti i dati che vi servono.

Ad esempio, un brano soul, una chitarra solista e da lì viene fuori un qualcosa" ha poi continuato il compositore genovese, rispondendo a Blasting News. "Purtroppo, queste piattaforme stanno sempre più imponendo dei contratti oppositori che sono i cosiddetti payout. Ad esempio, se uno da 100 mila dollari non si ha più nessun diritto.

In Italia. però, non funziona così perché esiste il diritto d'autore, quindi se uno produce qualcosa a nel campo artistico è l'autore e viene riconosciuto anche economicamente" ha inoltre spiegato Pischiutta al Festival del Cinema di Porretta 2022. "Con il contratto di payout, le piattaforme acquisiscono tutti i diritti e in più ti chiedono di consegnare non solo il mix delle canzoni o brani, anche le singole cose che lo compongono come la traccia della batteria, del basso, degli archi.

Inoltre, devi trasmettere tutto ad un'unica tonalità, e quindi, si crea qualcosa che non è più di nessuno" ha aggiunto Pivio, spiegando alcune criticità della musica creata con piattaforme tecnologiche. "Si sono create delle condizioni molto complicate per cui presumibilmente il contributo umano potrebbe diventare irrilevante. Non oggi, non domani ma tra un po' potrebbe essere così e questo sarebbe la fine" ha infine chiosato il compositore, esprimendo la sua sul futuro della realizzazione di colonne sonore.

I Mestieri del Cinema al Festival del Cinema di Porretta 2022

Il Festival del Cinema di Porretta 2022 ha organizzato I Mestieri del Cinema, un evento per avvicinare la scuola al mondo della settima arte. In particolare diversi professionisti del settore, tra cui anche compositori, hanno raccontato le loro esperienze a giovani studenti che vorrebbero intraprendere il loro stesso percorso in futuro.