Un dipinto di Rubens decisamente particolare sarà esposto a Bruxelles prima di essere venduto a New York, in maggio. Si tratta di un autoritratto datato 1620 e denominato "Ritratto di uomo come Dio Marte". L'opera fu dipinta ad Anversa, a poche decine di chilometri dalla capitale belga, ed è la prima volta in circa 200 anni che un'opera del grande pittore ritorna in patria prima di essere venduta a New York.

Un capolavoro unico

Questo ritratto di Rubens costituisce una rarità nella ritrattistica del suo autore. Infatti, le modalità sono quelle tipiche di un ritratto, ma l'atteggiamento e l'abbigliamento del soggetto ricordano gli eroi classici e, nello specifico, il dio Marte.

Rubens integra in questo ritratto alcune caratteristiche tipiche della pittura fiamminga con il proprio amore e la propria conoscenza per l'antichità classica e l'arte italiana. Soggetti sacri e ritratti sono temi tipici della pittura fiamminga, e per quanto riguarda i ritratti è consuetudine rappresentare i soggetti in posa di tre quarti. Ma l'autore utilizza qui sembianze classiche per rappresentare il soggetto e si tratta dell'unico ritratto di Rubens realizzato in questo modo. L'opera appartiene alla collezione statunitense Fisch - Davidson, mecenati ed ex coniugi le cui opere, in seguito alla loro separazione, andranno all'asta. Il ritratto di Rubens è stato stimato circa 30 milioni di dollari, e sarà esposto anche a Londra prima della vendita presso Sotheby's in maggio.

Rubens e l'arte italiana

Pieter Paul Rubens, nato a Siegen nel giugno del 1577 e morto ad Anversa nel maggio del 1640, ha trascorso l'infanzia a Colonia per rientrare successivamente in Belgio. Partito poco più che ventenne, ha compiuto un lungo viaggio in Italia, ove ha soggiornato per diversi anni stringendo rapporti con artisti, collezionisti e committenti, nonché con importanti ordini religiosi.

La cultura e l'Arte italiana, anche quella a lui contemporanea, lo hanno influenzato profondamente e sono rimasti un riferimento per tutta la sua vita. Ha studiato arte, architettura, storia e miti del mondo classico, cercando di acquistare quante più opere e manufatti gli fosse possibile. Anche l'elmo raffigurato nel ritratto di Rubens come Dio Marte apparteneva alla collezione del pittore.

Al suo ritorno in Belgio, i testi classici che si faceva leggere gli fornivano ispirazione continua. Opere di Rubens sono visibili a Londra, Parigi, Amsterdam, Monaco, Anversa oltre che negli Stati Uniti. Per quanto riguarda l'Italia, opere di Rubens sono state esposte in diverse città tra cui Genova, Firenze, Roma, Torino, Parma.